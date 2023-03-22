Turanlı’nın müteahhitlik karnesi iptal

▶ Yüksek İdare Mahkemesi, T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın müteahhitlik karnesi verilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

▶ Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: “Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor. Hukukçularla değerlendireceğiz”

Ayşe GÜLER

Yüksek İdare Mahkemesi, T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın müteahhitlik karnesi verilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2016 yılında YİM’e açtığı dava 7 yıl sonra bugün sonuçlandı.

Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki çalışmalar durma noktasına geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2016 yılında Taşyapı’ya verilen iznin bugünkü mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi, süreçle ilgili yarın Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Bu iptalin, ne getirip, ne götüreceğini hukukçularla değerlendireceğiz. Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, alınan karar ile Turanlı’nın şu anda müteahhitlik yapmasının yasal olmadığını kaydetti.

Gürcafer, “Suç işlendi, suçun hesabını soracağım. Bu işin peşini bırakmam” dedi, gerekçeli mahkeme kararını almasının ardından hem polise hem de belediyeye suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Bu kararın ne getirip, ne götürmeyeceğini değerlendireceğiz. Tüm faaliyetlerin durması gerekiyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2016 yılında Taşyapı’ya verilen iznin bugünkü mahkeme kararı ile iptal edildiğini söyledi, süreçle ilgili yarın Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “Bu iptalin, ne getirip, ne götüreceğini hukukçularla değerlendireceğiz. Alınan mahkeme kararı ile Yeni Ercan Havaalanı inşaatındaki tüm faaliyetlerin durması gerekiyor” dedi.

“Havaalanı bitti, hizmete açılması için gün sayıyoruz” diyen Arıklı, “Şu anda bütün faaliyetler durması gerekir ancak bu da kabulümüz değil. Ara formül bulmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Arıklı şöyle konuştu: 19, 98 sayılı kanuna dayanarak, Bakanlar Kurulu Taşyapı’ya havaalanı yapması için özle izin vermiş. Ortağı Terminal Yapı’da Yüksek Mahkeme’ye başvurmuş. YİM yeni karar verdi. Özel izni iptal etti. Yarın Başbakan ile değerlendirme yapacağız. Şu anda havaalanı inşaatı bitti, hizmete açılması için gün sayıyoruz. İptalin ne getirip, ne götüreceğini hukukçularla değerlendireceğiz. Şu anda bütün faaliyetler durması gerekir ama bu da kabulümüz değil.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Suç işlendi, hem polis hem de belediyeye suç duyurusunda bulunacağım”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, alınan kararı YENİDÜZEN’e doğruladı, Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini, bu nedenle de Turanlı’nın şu anda müteahhitlik yapmasının yasal olmadığını kaydetti.

Gürcafer, “Suç işlendi, suçun hesabını soracağım. Bu işin peşini bırakmam” dedi, gerekçeli mahkeme kararını almasının ardından hem polise hem de belediyeye suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gürcafer, süreçle ilgili de bilgi verdi, şöyle konuştu: Havaalanı ihalesine çıkılırken, şartnamede ihaleye teklif veren firma veya ortaklarından birisi daha önce havaalanı yapmış olması gerekiyordu. Yani, havaalanı bitirme belgesine sahip olması gerekirdi. Ancak Bakanlar Kurulu bu yönde karar üretme. Terminal Yapı’nın havaalanı yapma belgesi olmasına rağmen, Bakanlar Kurulu kararı ile Turanlı’ya müteahhitlik karnesi verildi. Bu yasal değildi, mahkeme kararı ile doğrulandı.