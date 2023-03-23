Önceki dönemlerde görev yapmış Genel Başkanlar KTMMOB Yönetim Kurulu’na destek belirtti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanları, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına ve aldığı kararlara tam destek belirtti.

KTMMOB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KTMMOB’ de 1960 tarihinden günümüze görev yapmış Genel Başkanların katılımı ile 21 Mart Salı akşamı bir toplantı yapıldı.

Toplantı KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın davetiyle, Kurucu Genel Başkan Hakkı Atun, Reşat Acar, Tamer Gazioğlu, Bektaş Göze, Kadri Fellahoğlu, Hüseyin İnan, Ahmet Hüdaoğlu, Selcan Akyel ve Seran Aysal’ın katılımıyla yapıldı.

Adanır’ın UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisini ve İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne sunması sonrasında gelişen süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıyla ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu iki yasa ile ilgili yaşanan süreçte Birlik Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalara ve aldığı tüm kararlara tam destek belirttiklerini dile getiren KTMMOB’nin önceki dönemlerinde görev yapmış Genel Başkanlar,

KTMMOB’nin daha güçlü bir şekilde devamlılığı amacıyla yapılacak çalışmalarda her türlü göreve de hazır olduklarını vurguladılar”