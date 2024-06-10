Önce planladı, sonra uyguladı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Marmara bölgesinde 9 yaşındaki oğlunu bornoz ipi ile öldürmek isteyen N.Y., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede polisin anlattıkları kan dondurdu.

Polis: Bir gün önce otelde planladı

Mahkemede olayla ilgili detayları anlatan polis, zanlının 'tahammüden adam öldürmeye teşebbüs', 'ciddi darp' ve 'darp' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede olayı bir gün önce tatil için gittikleri otelde planladığını anlattığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

"Eşinin yanına giderek 'oğlumuzu öldürdüm' dedi"

Polis, zanlının dün saat 15.15 sıralarında Marmara bölgesinde evde oğlunu bornoz ipi ile boğarak öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Zanlının apartman dışında olan eşinin yanına giderek, "oğlumuzu boğdum öldürdüm" dediğini ve eşinin hemen ambulansı aradığını belirtti. 9 yaşındaki çocuğun 4 farklı doktor kontrolünden geçtiğini kaydeden polis, çocuğun bu sabah taburcu olduğunu açıkladı.

Doktor kontrolünden geçecek...

Polis, evde yapılan aramada söz konusu ipin emare olarak alındığını, zanlının bornoz ipini bir gün önce kaldıkları otelden aldığını ve bu yönde soruşturma başlattıklarını söyledi. Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, annenin cezai ehliyetinin araştırılması için doktor kontrolünden geçirileceğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

9 yaşındaki oğlunu boğmaya çalıştı!