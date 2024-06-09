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9 yaşındaki oğlunu boğmaya çalıştı!

9 yaşındaki oğlunu boğmaya çalıştı!

Lefkoşa'da bugün "Psikolojisi bozulduğu" gerekçesiyle 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan 41 yaşındaki N.Y. tutuklandı.

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Lefkoşa'da bugün "Psikolojisi bozulduğu" gerekçesiyle 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan 41 yaşındaki N.Y. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün 15.00 sıralarında Lefkoşa Marmara bölgesinde oldu. 

9 yaşındaki oğlan çocuğu olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alınırken, anne N.Y. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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