Önce kitaplar çıktı sonra da onları takip eden “Tekrar ve Tekrar” sergisi açıldı

Murat OBENLER

Fotoğraf ,öykü ve grafik tasarım çalışmaları olan sanatçı Ceyhan Özyıldız düzenlediği sergi ve imza etkinliği ile hem geçtiğimiz ay Rüstem’s Bookshop yayınlarından çıkan “O Şey(ler)” başlığı altında topladığı siyah-beyaz, deneysel detay doku fotoğrafları ile renkli foto dijital çalışmalarının kitaplarını imzaladı hem de kitaplarını takip eden foto-manipülasyonları “Tekrar ve Tekrar” isimli sergi ile sanatseverlerle buluştu. Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda saat 18.30’da Rüstem’s sergi salonunda gerçekleşen etkinliğe Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar , Rüstem Kitabevi'nin Kültür & Sanat Danışmanı, kitabınYayın Koordinatörü Halil Duranay ve sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Ceyhan Özyıldız kitap tanıtım lansmanıyla birleşen sergi etkinliğinde bir yandan sanatçı arkadaşları ile sergideki eserler konusunda sohbet etti bir yandan da kitaplarını imzaladı. Sergide sanatçının üçlü seriler de dahil olmak üzere 23 Tekrar ve Tekrar eseri bulunuyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla basılan kitapta ise 9 farklı bölümde toplanmış eserler “O şey(ler)II: Tekrar ve Tekrar” adıyla yayınlandı. Her bölümün başında kısa bir giriş açıklamasının yer aldığı kitap Aşe Canbay, Hatice Tekinel ve Dursunhan Oymak’ın hatırasına adandı.