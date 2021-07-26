Önce kaçırdılar, sonra darp ettiler

Gönyeli’de Belal Hossein’i zorla kaçırıp, ciddi şekilde darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılar E.H, M.A.S, A.M ve M.İ yargı huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi aktaran polis memuru, olayla ilgili bir kişinin daha arandığını açıkladı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Yargıç, 4 zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Sevinç, bulguları aktardı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, 23 Temmuz’da saat 12.00 raddelerinde Gönyeli'deki Concorde Lojmanlarında zanlılar E.H, M.A.S, A.M ve M.İ’nin konu ikametgâhta kalan Belal Hossen'i Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla plakası meçhul araca alıp, Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyduklarını söyledi.

Zanlıların Hossen’e önce şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten polis memuru, ardından da zanlılardan birinin Hossen'in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verdiğini kaydetti.

Aranan bir kişi var, kamera görüntüleri incelenecek

Polis memuru, zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmaya yönelik aranan bir kişi olduğunu aktaran polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirtti.

Polis memuru, zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.