Önce cinsel saldırıda bulundu, sonra “Pişmanım” dedi

Lefkoşa’da bir öğrenci servisinde şoförlük yapan ve 18 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunan zanlı Ş.A. mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olayın detaylarını anlattı. Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı öğrenci servisine binen 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ve cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, otobüste kamera olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca görgü tanıklarının tespiti için çalışacaklarını ifade etti. Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, yaşanan olaydan dolayı eşinin çok üzüldüğünü ve olayın istemsizce bir anda olduğu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.