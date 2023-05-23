“Ölümüne neden oldular”

Girne’de, rahatsızlanan arkadaşlarını apartmandan çıkarmaya çalışırken düşürerek başını merdivenlere çarpıp ölümüne neden olan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Girne’de meydana geldi.

27 yaşındaki Emin Orucov, kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde rahatsızlandı. O esnada, aynı evde bulunan 21 yaşındaki R.A. ve yardım etmesi için çağırdığı 30 yaşındaki B.K. Orucov’u basamaklardan zemin kata indirdikleri sırada düşürerek, başını merdiven basamaklarına çarpıp ağır şekilde yaralanmasına neden oldular.

Polisten yapılan açıklamaya göre Orucov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayda ihmali görülen R.A., B.K. ve J.M. isimli şahısları tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.