“Olumlu bir hava...”

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Cenevre’de gerçekleştirilen çoklu konferansın sonuçlarından “memnuniyet” duyduklarını dile getirdiler.

Alithia ve diğer gazetelere göre Dimitriu; Cenevre’deki konferansın “temsilci atanmasıyla müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline yönelik adım atılması, bir sonraki konferansın yapılacak olması ve güven yaratıcı önlemlerin belirlenmesi sebebiyle olumlu sonuçlandığını” iddia etti.

Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarının gönderdikleri mektubun da sürece büyük katkısı olduğunu öne süren Dimitriu, partisinin, Kıbrıs Rum tarafının ortak çabaları çerçevesinde öneriler sunmaya devam edeceğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise açıklamasında; “sürecin canlı tutulmasının olumlu olduğunu, hedefin ise Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak olduğunu” ifade etti.

Stefanu ayrıca Temmuz ayında yapılması kararlaştırılan bir sonraki konferans çerçevesinde çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini de vurguladı.

DİKO ve DİPA partilerinden yapılan açıklamalarda da, konferansın sonuçlarının olumlu bir ilk adım olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.