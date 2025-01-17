Ölü bulunan şahsın kimliği tespit edildi: Shoib Khan

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yapmaya çalıştığı esnada tutuklanan zanlı M.A.U yeniden mahkemeye çıkarıldı, 6 gün ek tutukluluk alındı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni detaylar veren polis, ölen şahsın güney polisi tarafından Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla kendilerine yazı gönderildiğini, güneyde ölü bulunan şahsın adının Shoib Khan olduğunun bildirildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Shoib Khan’ın 29 Kasım 2021 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine 60 günlük vize ile giriş yaptığını ancak ülkeden yasal çıkışının olmadığını açıkladı.

Polis memuru Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla gönderilen yazıda bazı şahıslarla ilgili araştırma yapılmasının talep edildiğini de kaydetti.

Polis, “KKTC” makamlarının da Bilgi Değişim Ofisine yazı yazarak, bazı bilgiler talep ettiğini söyledi.

“Kurşun deliğini boya ile kapattılar”

Polis, zanlının aracının emare alındığını, araçta yapılan incelemede arka kaputun bir kısmının yeni boyandığını belirlediklerini, yapılan incelemede kurşun deliğinin boya ile kapatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının üzerinde bir adet telefon bulunarak emare alındığını ancak olayda kullandığı telefonun henüz bulunmadığını söyledi.

Polis, emare alınan telefonun zanlının şifresini vermediğini, uzmanların şifreyi kırmak için uğraştığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve olası suç ortaklarına etki edebileceğini ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.