“Olgular ispat edilirse mahkeme ‘Olası Kast’ yönünde karar verebilir”

Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Heyette yer alan CTP Milletvekili Ongun Talat, “Duruşma tarihi uzunca bir süredir beklenilen bir süreçti. Hep birlikte aslında yabancı olduğumuz bir hukuk sistemindeki duruşmayı seyredeceğiz. Şu anda 3 gün boyunca iddia makamının davayı sunacağı yönünde bir beklentimiz var” dedi.

“Bizim ailelerle birlikte beklentimiz, iddianame daha hazırlanmadan önce olası kast suçundan davaların getirilmesiydi ama savcılık iddianamesinde bu beklediğimiz gerçekleşmedi” diyen Talat, “Bilinçli taksir suçuyla gelen bir iddianame var ama teknik olarak bu mahkeme iddianameyle bağlı değil. Dolayısıyla mahkeme önünde ispatlanan olgular, Olası Kast suçunu gerektirecekse mahkeme teknik olarak bu yönde de karar verebilecek” şeklinde konuştu.

“Beklentimiz şu an da 3 gün boyunca bu yönde davanın şekillenmesidir” diyen Talat, “Ümidimiz bu yönde. Zorlu bir süreç olacak, adalet arayışı bakımından ailelerin yanında olacağız. Umarım en adil bir biçimde bu duruşma süreci tamamlanır” ifadelerini kullandı.

Adalet yolculuğu başladı