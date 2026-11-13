“Bu ülkeye 17 yaşındaki makineleri layık gördüler”

EL-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun onayıyla AKSA’nın kullanımı için ülkeye getirilen iki dizel makineyi Mağusa Limanı’nda inceledi.

Sabah saatlerinde Mağusa Limanı’na giderek canlı yayın yapan Tuğcu, makinelerden birinin çeşitli noktalarından yağ sızdığını göstererek, “Ünal Üstel hükümeti bu ülkeye bunu layık görüyor” dedi.

Açıklamalarda da bulunan Tuğcu, makinelerden birinin 17 yaşında olduğunu belirterek, ülkeye bu yaşta makinelerin getirilmesine tepki gösterdi. Makinelerin limandan çıkışını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Tuğcu, polis engeliyle karşılaşsalar dahi mücadele edeceklerini söyledi.

EL-Sen olarak makinelerin test edileceği alana hiçbir üyelerini göndermeyeceklerini açıklayan Tuğcu, Makine Mühendisleri Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası’na da testlere katılmama çağrısı yaptı.

Tuğcu, ülkenin enerji sorununda hükümetin sorumluluğuna işaret ederek, Ünal Üstel, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu’nu eleştirdi. AKSA ile yapılan anlaşmanın ülkeye verdiği zararların ortada olduğunu savunan Tuğcu, neden bu makinelere muhtaç kalındığını önümüzdeki hafta belgeleriyle birlikte düzenleyecekleri basın toplantısında açıklayacaklarını duyurdu.

Hükümete talip olan muhalefet partilerine de seslenen Tuğcu, AKSA’nın ülkeden nasıl gönderileceği konusunda adım atılmasını istedi. Tuğcu, yeni Bakanlar Kurulu’nun AKSA sözleşmesini iptal etmesi gerektiğini belirterek, sözleşmenin iptal edilmesi noktasında nedenleri anlattı ve “Bu ülkenin enerji sorunundan bu hükümet 4 yıl çaldı” dedi.