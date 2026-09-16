YUDER, KTAMS ve AÖA arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yunan Dili Derneği (YUDER), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında iş birliği protokolü bugün imzalandı.

Yunanca dil kurslarının düzenlenmesini öngören iş birliği protokolüne; YUDER Başkanı Ahmet Karagözlü, AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza attı.

Protokol çerçevesinde KTAMS üyeleri ile AÖA'nın akademik, idari ve diğer personeli ile öğrencilerine özel indirimli Yunanca dil kursu verilecek.

Ekim ayında başlayacak kursa, söz konusu kurum ve kuruluş dışındaki kişiler katılabilecek.

Kurslarda katılımcıların temel düzeyde Yunanca öğrenmesi, Yunanca konuşan kişilerle anlaşabilmesi ve günlük iletişimin daha kolay sürdürülmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan YUDER Başkanı Ahmet Karagözlü, Yunancanın adanın iki resmi dilinden biri olduğunu belirterek, toplumların birbirlerinin dillerini öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

Atatürk Öğretmen Akademisi ve KTAMS ile üç yıldır devam eden iş birliği kapsamında Yunanca kursları düzenlemekten memnuniyet duyduklarını da söyleyen Karagözlü, iş birliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da, üç yıldır iş birliği içinde Yunanca kursları düzenlediklerini ve bu üç yılı dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların birbirinin dilini öğrenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bengihan, “Sendikamız adına böyle bir iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.