Mağusa’da kaza: Biri ağır 2 kişi yaralandı
Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
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Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.30 sıralarında 21 yaşındaki Hydyrnazar Hydyrov’un kullandığı araç yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü ve 4 takla attı.
Kazada ağır yaralanan Hydyrov, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda, hafif yaralanan yolcu 21 yaşındaki Ela Ok ise Mağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.
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