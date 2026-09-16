“Genel Sekreter’in 7 maddelik önerisini kabul ediyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin 7 maddelik önerisini kabul ettiğini, Kıbrıs Türk tarafından da aynı tavrı beklediğini söyledi.

PIK News'e göre New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesinde Kıbrıs sorununda somut ilerleme adımları için perspektifi olduğunu söyleyen Letimbiotis geçiş noktaları konusunda Rum tarafının Nisan 2015’te yaptığı ve BM tarafından not edilen önerisini hatırlattı.

Letimbiotis Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile temas halinde olduğu bilgisini verdi. Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in eş zamanlı olarak New York’ta olacak olmasının Kıbrıs sorununda daha ileri görüşme ve ilerlemeye fırsat olması ümidini dile getirdi.

Letimbiotis, ilgili soruya karşılık, ebeveynlerinden biri Türkiye kökenli olan çocuklara vatandaşlık verilmesi taleplerinin “kriterler ve yasa temelinde araştırıldığını” söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konuyu güven yaratıcı değil insani gördüğünü ekledi.

Konstantinos Letimbiotis Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) UEFA ile anlaşmasının KKTC tarafından uygulanmadığını da söyledi.