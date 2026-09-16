Ara bölgede Uluslararası Barış Günü etkinlikleri düzenlenecek

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dayanışma Evi ile The Home Cafe, pazar günü ara bölgede Uluslararası Barış Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

Örgütlerden yapılan ortak açıklamaya göre, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü vesilesiyle 20 Eylül Pazar günü Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi binasında yer alacak etkinlikler saat 16.00'da başlayacak.

"Barışa Yatırım Yapın - Herkes İçin, Her Yerde, Her Gün" temasıyla düzenlenecek etkinlikler, "Barış üzerine düşünmek", "Irkçılık ve ayrımcılığa karşı durmak", "Şehri bir barış inşası perspektifinden keşfetmek ve bağ kurmak" ve "Ortak eylem için fırsatlar yaratmak" amaçlarıyla düzenleniyor.

Etkinlik programı saat 16.00'da; ırkçılık, ayrımcılık ve toplu eylem konularında sivil toplumun bakış açılarını paylaşmasına yönelik "Irkçılığa Karşı Sesler" başlıklı panel ile başlayacak.

Etkinlikler, 17.30-19.30 saatleri arasında "Barışa Giden Sokaklar: Barış İnşası ve Kentsel Alan" başlıklı eğitsel yürüyüş; 18.30-19.30 "Barışı Birlikte Boyamak" adlı yaratıcı sanat etkinliği, 19.30-20.15 "Imagine" Barış Akademisi'nin tanıtımı; 17.00-23.00 sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının tanıtımının yer alacağı fuar ile devam edecek ve akşam saatlerinde de Pastadelic e Più yiyecek, The Home Cafe içecek, DJ Patsa da müzik dinletisi sunacak.

Etkinlik, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilirken, "EUAcrossCY_H4C" projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Temsilciliği tarafından destekleniyor.