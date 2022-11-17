Okullar virüs yuvası: “Bu koşullarda eğitime devam edilemez”

Hademelerin, toplu iş sözleşmesi (TİS) ve sendikalaşma hakları için okullarda başlattığı eylem devam ediyor.

Eylem kapsamında, okullardaki temizlik işleri yapılmıyor.

Okullardan basına servis edilen fotoğraflarda, dolup taşan çöp kutuları ve hijyenden uzak tuvaletler görülüyor.

Görüntülerle ilgili açıklama yapan KTOEÖS, KTÖS ve KAMU-İŞ, yaşananları görmezden gelen, duyarsız kalan Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını uyardı, “Hastalıklar yayılmadan, çok geç olmadan derhal tedbir alınmalı, çözüme ulaşılmalıdır” denildi.

Yapılan ortak açıklamada, “Bu koşullarda eğitime devam edilemez” ifadeleri kullanıldı.