‘Okulda taciz’ zanlısı hademe, yargılanıncaya dek cezaevine

Lefkoşa’da, bir ortaokulda hademe olarak çalışan ve beraberinde iki kişiyle birlikte, okuldaki yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanan H. S., yeniden mahkemeye çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede bilgi veren polis zanlının beraberindeki iki kişinin ilk tespitlerine göre, 16 yaşından küçük, Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’nde uzun zamandır tedavi gören iki, ikiz kardeş olduğu bilgisini de paylaştı.

Polis ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tacizle suçlandığı sözleri de bu iki kardeşe söylediğini savunduğunu aktardı.

‘8 öğrenciye laf attılar’

Lefkoşa'da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. S.mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis çavuşu Mustafa Mahan,30 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa’da, bir ortaokul avlusunda, okulda hademe görevlisi olarak görev yapan zanlı H. S. ve beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen şahıslar okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 okul öğrencisine laf atmak sureti ile cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını hatırlattı.

Polis: Aranan 2 kişi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun zamandan beridir tedavi gören, 16 yaşından küçük, ikiz erkek kardeşler…

Polis, bu süre zarfında zanlının olay esnasında beraberinde bulunan ve ilk nazarda meçhul şahıslar olarak ön görülen iki kişinin tespit edildiğini söyledi. Bu şahısların 2 erkek ikiz çocuk olup, yaşlarının 16 yaşından küçük olduğunu, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun zamandan beridir tedavi gördüklerini, ayrıca tedavilerinde "hafif düzeyde mental retardasyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" olduğunun resmi kaynaklardan temin edildiğini anlattı.

“Gönüllü ifade verdi, sarf edilen cümleleri yanındaki ikizlere söylemiş”

Polis, yine bu süre zarfı içerisinde zanlının yargılandığı suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde söz konusu kelimeleri yanındaki iki erkek ikiz çocuğa söylediğini beyan ettiğini söyledi.

“İkiz kardeşlerle ilgili tahkikat sürüyor, zanlıya yönelik şiddet içerikli mesajlar alınıyor”

Polis, 2 erkek ikiz çocukla ilgili tahkikat halen devam ettiğini belirtti. Polis, yaşanan bu olayın ülke genelinde infial yarattığına işaret etti, gerek basında gerekse de halk arasında zanlıya yönelik şiddet içerikli mesajlar alındığını belirtti.

“Kız çocukları da aileleri de çok etkilendi”

Polis, söz konusu kız çocuklarının yaşanan bu olaydan ötürü ciddi surette etkilenmesine sebep olduğunu ve ailelerinin bu olaydan ötürü halen daha endişe duyduklarını anlattı.

“Hapislik cezası alması kuvvetle muhtemel, yargılanmaktan kaçabilir”

Polis, zanlının suçla ilgili yargılanması ve suçlu bulunması halinde hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğundan, yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip zanlının davalarında hazır bulunması için hükümsüz olarak merkezi cezaevinde kalmasını talep etti.

Hükümsüz tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, olayın infial yarattığını söyleyerek zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.