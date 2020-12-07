Okul ve çocuklar KADERİNE TERK

Devrim DEMİR

Karpaz ve bölgelerine bağlı birçok köyden eğitim görmek için okul yolunu tutan öğrenciler yıkılmaya yüz tutmuş Karpaz Meslek Lisesi duvarları arasında, adeta kaderlerine terk edildi.

2015 yılında Okul Yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığına uzmanlar tarafından okul için ‘kullanılamaz’ raporu verilen Karpaz Meslek Lisesi için çıkılan ihale sonucu inşaatın 2019 yılı Aralık ayında tamamlanması gerekirken, ödemesini alamayan yükleyici firma çalışmayı durdurdu.

Karpaz ve bölgesinden yaklaşık 170 çocuğun eğitim gördüğü okul, tehlike saçıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Karpaz Meslek Lisesi’nin yıkılmaya yüz tuttuğunu ve buna rağmen binada eğitime devam edildiğini belirtti.

Meclis’te soruları yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medyada sadece yurt dışındaki öğrencilerin değil, yurt içindeki öğrencilerin de sıkıntılarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Borak: “İnşaat ve sınıflar tehlike saçıyor”

Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, 2015 yılında iki ayrı üniversiteden okula uzmanların geldiğini yapılan ayrıntılı incelemelerde ‘kullanılamaz’ raporu verildiğini hatırlattı.

Sunulan raporun ardından okul için ihaleye çıktığını, 2019 yılı Aralık ayında teslim edilmesi gerekirken, yüklenici firmanın Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmediğini ve inşaatın durduğunu kaydetti.

Borak, “Hem inşaat alanı hem de onlarca çocuğun eğitim gördüğü sınıflar tehlike saçıyor. Karpaz Meslek Lisesi, bölgenin tek meslek lisesi. Bu okula sadece Karpaz değil, Büyükkonuk, Yedikonuk, ve bir çok köyden eğitime gelen çocuklarımız var” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

‘Konunun takipçisiyim’

Meclis oturumunda CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Karpaz Meslek Lisesi ile ilgili son durum değerlendirmesi sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, konunun yakın takipçisi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, sosyal medyadan sadece yurt dışındaki öğrencilerin değil, yurt içindeki öğrencilerin de sorunlarına vakıf olduğunu belirterek Karpaz Meslek Lisesi ile ilgili ‘yıkılma tehlikesi’ raporu olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, “Uzun yıllardır ilgili okul ile ilgili tehlikeli raporunu aldıktan sonra, ihale yolu ile ilgili tadilat başlattık. Okulun bitişi nakit akışı ile ilgili sıkıntıya giriyor. Ödemelerde gecikme yaşanıyor, ilgili müteahhittin ödemeleri eksik yapıldı. Nakit akış sıkıntısı hükümetin olmayışı nedeniyle ödemelerde gecikme var. Konunun yakın takipçisiyim” dedi.

Erdem Güneş: “Okul başımıza yıkılıyor”

Karpaz Meslek Lisesi’nde okuyan Erdem Güneş, okulun yıkılma tehlikesi olduğunu belirterek küçük bir sallantıda okulun başlarına yıkılacağını söyledi.

Güneş, “Okulumuzun kantin duvarı, sınıf duvarlarımız, tuvalet duvarlarımız, yer zeminleri ve kolonlarımız hep çatlak bir sallantı olsa eminim yıkılacak. 2019 yılında yeni okul yapmaya başladılar 6 aya bitecek dediler 1 buçuk sene oldu okulumuzun giriş asfaltı yeni okul yapılacağı için asfaltı deldiler derin bir şekilde oraya kum döktüler kum çöktü su birikintisi oldu okulumuz 2 katlı ve kolonlar ve duvarlar hep çatlak ufak bir sallantıda okul başımıza yıkılır” şeklinde konuştu.