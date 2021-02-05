Öksüz: “Tüm eczaneler 08.00-15.00 arası hizmet verecek”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bugün Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yaptıkları görüşme sonrasında henüz resmileşmeyen ancak eczanelerin çalışma şekliyle ilgili ortak mutabakata varılan yeni kararları açıkladı.

Buna göre Öksüz, yarın hayata geçmesi planlanan yeni karara göre; ada genelinde tüm eczanelerin 08.00-15.30 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Nöbetçi eczanelerin ise saat 15.30-24.00 arasında açık kalacağını belirten Öksüz, Lefkoşa-Girne ve Mağusa’daki eczanelerin iki gruba ayrılıp, bir gün boş, bir gün dolu şekilde hizmet vereceğini kaydetti.

Tüm bölgelerdeki nöbetçi eczane sayısının iki katına çıkartılacağını ifade eden Öksüz, Lapta ve Alsancak bölgesine her gece nöbetçi eczanenin hizmet vereceğini söyledi. Öksüz, ilaç tedarikçi olan firmaların şehirlerarası geçişlerindeki yasağın kaldırılacağını, ecza depolarının eczanelere, 11.00 ile 15.00 arasında hizmet vereceğini belirtti.