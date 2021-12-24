Öksüz: 28 Şubat’a kadar ilaç ve gıda takviyelerindeki KDV sıfırlandı

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Oca ayından 28 Şubat tarihine kadar ilaç ve gıda takviyelerindeki KDV’nin sıfıra çekildiğini açıkladı, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Öksüz, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öksüz’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hani derler ya emek en yüce değerdir, tam olarak o! Uzunca bir süredir Kıbrıs'lı Türk Eczacılar ve Ecza Depoları olarak ilaç ve gıda takviyelerinde uygulanan KDV'nin kaldırılması için çok ciddi mesai harcamış, meslek örgütümüz olarak VATANDAŞIN ilaca erişiminin kolaylaştırması için çözüm yollarımızı teker teker aktarmıştık. Ve sonunda başardık! Geçici süreliğine de olsa, Ocak ayından 28 Şubat tarihine kadar ilaç ve gıda takviyelerinde KDV %0 'a çekildiği resmi gazetede yayınlandı. Böylece vatandaşımız Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında KDV'den muaf bir şekilde yararlanacaktır. Biz samimi ve somut bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eleştirilerimizi yaparken çözüm yollarımızı aktarıyoruz, aktarmaya da devam edeceğiz... Meslek örgütümüzü ve eczacımızı yetkililer göz ardı etmesin! Bizler toplum sağlığı adına eğitim hayatımızı bitirirken meslek yemini edip, her gün yüzlerce vatandaşımıza birebir temas eden bireyleriz. Bu bağlamda, yetkililerin bizlere daha fazla kulak vermesini bir kez daha temenni eder, başta eczacılarımız olmak üzere, vatandaşımız adına teşekkür ederim. Samimi ve yapıcı bir şekilde devam”