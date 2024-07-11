Oğuz Köse yeniden mahkemede
“Suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket”, “Görevini kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi.
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“Suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket”, “Görevini kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasıyla bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
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