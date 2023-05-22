Öğretmenler yine sokakta: Boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)’ün öğretmen haklarını gasp ettiği gerekçesiyle Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı direniş sürüyor.

Her iki sendika, bugün Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıyor.

Günlerdir Meclis, Başbakanlık önünde, haklarını arayan öğretmenlerin eylemi bugün Eğitim Bakanlığı önünde devam ediyor.

Polis ekipleri bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sendikalar yarın başlaması gereken sınavlar için okullar ile görüşerek açıklama yapacak.