Öğretmenler sokakta: Eğitim Bakanı'na eğitim vermeye geldik

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’nın öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle yeniden sokağa indi. Her iki sendika bugün tüm okullarda grev yapıyor, saat 10.30’da ise Meclis önünde eylem ve miting düzenliyor.

Öğretmenler, nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurmak için; bilgi, potansiyeli, becerisi olan gençler işsizken, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı durmak için" eyleme katılma çağrısı yaptı.

Günlerdir eylemde olan öğretmenler, okullardaki; deprem riski, yabancı öğrenci sorunu, yetersiz altyapı ve maddi sıkıntılar gibi sorunların bir türlü giderilmemesine karşın, özlük haklarını olumsuz yönde etkileyeceği ifade edilen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir anda gündeme getirilmesini, “bardağı taşıtan son damla” olarak nitelendiriyor.

Eylem nedeniyle polis geniş güvenlik aldı, Meclis önündeki yol trafik akışına kapatıldı.

Öğretmenler "işbirlikçi zihniyet istifa et", "Boyun eğmeyeceğiz", "Bakana hizmet içi eğitim vermeye geldik" pankartlarıyla Meclis önünde.

Eyleme KTAMS, Dev-İş, El-Sen, Türk-Sen, Koop-Sen, Tıp-İş, Tel-Sen v e Bağımsızlık Yolu da destek veriyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, dayatmalara boyun eğmeyeceklerini yineledi, "Sesimizi duymak istemeyen sağır sultanlara sesimizi duyurmaya, örgütlü gücün ne olduğunu göstermeye geldik" dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Öğretmen düşmanı Nazım Çavuşoglu" yazılı tişört giydi, öğretmenlerle birlikte öğrencilere ders öğretir gibi yazıyı heceledi.

Sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eğitim sistemindeki tüm aksaklıklara rağmen gösterdikleri fedakarlıktan ötürü öğretmenlere teşekkür etti.

Bengihan, ülkede binlerce işsiz öğretmen genç varken ithal öğretmen sevdalısı bir bakan olduğunu söyledi, "Böyle zihniyete yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

"Meydanlardayız çünkü çocuklarımız geleceğine göz dikenler var" diyen Bengihan, "Sorunlara çare üreten bakan yok. İthal öğretmen gelmesine müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Lise öğrencisinden eyleme destek

Eyleme destek veren bir lise öğrencisi, öğretmenlerinin yanında olduklarını söyledi, öğretmenler bu açıklamayı alkışlarla destekledi.