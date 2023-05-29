Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti

Yüzlerce öğretmeni sokağa döken, günlerce eylemlere neden olan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, sendikalar ve muhalefetin itirazlarına oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Öğretmenlerin Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı eylemin gölgesinde toplanan dünkü Genel Kurul'da zaman zaman tansiyon yükseldi, vekiller arasında tartışma yaşandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete yasa tasarısını geri çekme çağrısı yapsa da UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, “Bu yasayı geçireceğiz” dedi.

Erhürman: Yasayı geri çekin, acelesi yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanı Özdemir Berova’nın kulağına eğilerek, “Bu yasa ne olursa olsun geçecek, başbakanın talimatıdır” sözlerine değindi, Başbakan Ünal Üstel’i açıklamaya davet etti.

“Öğretmeni düşmanlaştırdığınızda motivasyonu kırıyorsunuz, bunun doğrudan çocukları etkilediğini biliyor musunuz?” diye soran Erhürman, “Öğretmen olmadan eğitim yaparım diyen bir yapıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’e seslenen Erhürman, “Üstel, neden böyle bir talimat verdiğini çıkıp söyleyecek! Bunun yanıtını Eğitim Bakanı vermeyecek, Başbakan verecek! Yetti artık! O komitede ilgili talimatı Eğitim Bakanı vermedi, Ünal Üstel verdi” şeklinde konuştu.

“Öğretmeni bu kadar yok sayma çabası, aslında sizin yok olduğunuzu gösteriyor” diyen Erhürman, “Türkiye’den gene öğretmen gelecek diyorlar. Eğer Personel Dairesi’ndeki kota sorunundan dolayı bu ülkede yetişen öğretmenleri istihdam edemiyoruz, Türkiye’den öğretmen getiriyoruz diyorsanız, muhalefetten açık çek; geçirin Personel Dairesi’nden tek bir gık duymayacaksınız. Bu meclis bir bütün olarak söz veriyor, sınavı geçmiş hazır öğretmen varsa, kota falan ne olursa olsun göreve başlayacak, Türkiye’den öğretmen getirilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Hükümete seslenen Erhürman, “Çekin bu yasayı, acelesi da yok. Oturun öğretmen sendikalarının temsilcileriyle konuşun, doğru yolu bulun. İsterseniz Temmuz, isterseniz Ağustos ayında bizi çağırın, geliriz, Meclisi toplarız. Şimdi onaylarsanız, komu okullarındaki çocuklara büyük bir haksızlık daha yapacaksınız” dedi.

Üstel kürsüye çıkmadı, CTP’li vekiller salonu terk etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik söylemlerine karşın Üstel yerine Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkması üzerine CTP’li vekiller salonu terk etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, komite başkanı Özdemir Berova’nın kulağına eğilerek, “Bu yasa ne olursa olsun geçecek, başbakanın talimatıdır” sözlerine değinerek, Başbakan Ünal Üstel’i açıklamaya davet etmişti.

Çağrıya rağmen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun kürsüye çıkması üzerine Erhürman, “Nazım Bey saygısızlık olarak algılamasın, Ünal Üstel kürsüye çıkmayacaksa salonu terk ediyoruz” dedi, ardından da CTP’li vekiller salonu terk etti.

CTP’li vekillerin salona geri dönmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda gerginlik tekrardan yükseldi.

Çavuşoğlu’ndan Barçın’a: Karpuz kesme, sesini kes

Kürsüde konuşma yaptığı sırada, CTP’li vekillerin tepkisiyle karşılaşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, doğrudan CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın adını söyleyerek, “Karpuz kesme, daha öğrenecek çok şeyin var” dedi, ardından da “Kes sesini” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu’nun sözlerinin ardından tansiyonun daha da yükseldiği Meclis Genel Kurulu’nda, Barçın da Çavuşoğlu’na yönelik “Terbiyesiz” ifadesini kullandı.

Ardından, UBP’li vekiller Barçın’a yönelik ses yükseltti, tepki gösterdi.

Çavuşoğlu ise Barçın’dan “özür dilemesini” talep etti, Barçın ise “Karpuz kesme” dediğini için bu ifadeyi kullandığını belirtti. Daha sonra Meclis Başkanı Zorlu Töre, “karpuz kesme” ve “terbiyesiz” kelimelerini tutanaktan çıkartılması emrini verdi.

Derya: Topluma açıklama yapamayan bir Başbakan var

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kürsüden inmesinin ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, tasarıya ilişkin raporun görüşülmesine geçilmesini istedi, CTP Milletvekili Doğuş Derya bu duruma tepki gösterdi.

Derya, Töre’ye seslenerek, “Sayın Başkan, Başbakanı bekliyoruz. Konuşmanın bitmesine 2 dakika kala salondan çıktı. Eğer gelmeyecekse halk görsün, çok kritik meselelerde topluma açıklama yapamayan bir başbakan var” dedi.

Derya’nın konuşmaları sırasında Töre, raporun okunmasına ilişkin söylemlerini sürdürdü, ancak Derya susmadı.

Derya, “Başbakan kendini yeterli hissedemediği için açıklama yapamıyor” dedi, “Başbakanı bekliyoruz. Demek ki topluma açıklama yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Ancak tepkiye karşın Ünal Üstel, salona geri dönmedi.

Üstel: Ağzım da beynim de var, yasayı geçireceğiz

CTP Milletvekillerinin tepkilerinin ardından Ünal Üstel, Meclis Genel Kurul toplantısına geri dönerek kürsüye çıktı, “ağzım da beynim de var” diyerek, “Bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkmasının ardından her konuda cevap verme mecburiyeti olmadığını söyleyen Üstel, “içtüzük da bunu emreder” dedi, “Benim grup başkan vekilim, bakanlarım var. Söz geldiğinde konuşuruz. Ağzımız var, beynimiz de çalışır” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim ve öğrenimi için yapılan diyalog çalışmalarında istenilen noktaya gelindiğini söyleyen Üstel, “Eğer ki bir noktaya gelinmişse, ben de Milletvekili grubumda bu yasanın geçmesine onay verdiysem, bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” dedi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkeyi rahatlatacağını, gençlerin önünü açacağını iddia eden Üstel, “Belediyeler reformunda da istişareleri denedik, olmazsa yaparız. Reformu geçirdik, muhalefetteki bazı belediye başkanları bize teşekkür ediyor. Bugünkü değişiklik yasamız da bunlardan biridir” şeklinde konuştu.

Komitede en az 12 kez öğretmen sendikalarıyla görüşüldüğünü iddia eden Üstel, “Biz hükümet olarak gereken neyse yapacağız” dedi.