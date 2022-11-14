Öğretmeni taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da bir ilkokulda görevli öğretmeni taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan S.Ö yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Soner Şaban, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen “cinsel taciz, rahatsızlık ve sarhoşluk ” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Zanlının 10 Kasım’da 142 promil alkol etkisi altında Lefkoşa'da bir ilkokulda görev yapan öğretmeni taciz ettiğini dile getiren polis, suçüstü hali gereği tutuklandığını anımsattı.

Polis zanlının davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.