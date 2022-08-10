Öğretmen yine eylemde

Eğitim Bakanlığı önünde geçtiğimiz hafta öğretmen sendikalarının gerçekleştirdiği eylem sonrasında 22 öğretmenin polise ifade vermeye çağrılması nedeniyle KTOEÖS ve KTÖS Eğitim Bakanlığı önünde, ardından da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapıyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

"Öğretmeniz, birlikteyiz, susmayacağız", "Koş Nazım koş, öğretmenler geldi polisi ara" ve "Siyasi despotluğu ve anti demokratik uygulamaları kabul etmiyoruz" yazılı pankartlar açan öğretmenler, 2 Ağustos Salı günü Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylem sonrasında 22 öğretmenin polise ifade vermeye çağrılmasını protesto ediyor.

Öğretmen sendikaları, saat 11.00’de ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapacak.

Elmalı: "Bakanlık gerekli çalışmayı doğru yapmadığı için mağduriyet ortaya çıkıyor"

Eylemde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, "Bizim işimiz eğitimle, polisle değil kalemledir. Sayın Bakan her ne kadar 'benim ilgim yok' dese de bağlantılı olduğunu biliyoruz" dedi.

Eğitim bakanının, eğitimcilerle ilgili çok ağır ifadeler kullandığını vurgulayan Elmalı, "Kullandığı ifadeleri kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın, ek bütünleme yapmak için kolları sıvadığını ifade eden Elmalı, "sınıf tekrarı yapması gereken çocukları Bakanlar Kurlu kararıyla bir üst sınıfa geçirmeleri daha doğru olacaktır. Öğretmene rağmen karar alıyorlar" yorumunu yaptı.

1800 üzerinde öğretmenin, kamu hizmeti komisyonu sınavlarına başvuru yaptığını belirten Elmalı, "Birçok sınava giren öğretmen bu yıl sınavlara alınmıyor. Bakanlık gerekli çalışmayı doğru yapmadığı için mağduriyet ortaya çıkıyor" dedi.

"Polis, 19 Temmuz 2011'de adaletini yitirmiştir"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise Bakanlığın polis ablukasıyla karar geçirmeye çalıştığını ifade etti.

"19 Temmuz 2011'de uygulanan orantısız güçle ilgili kaç polise dava okudunuz da 22 öğretmene dava okuyorsunuz?" diye soran Maviş, "Polis, 19 Temmuz 2011'de adaletini yitirmiştir" dedi.

Eğitim Bakanının orman kanunlarıyla karar üretmeye çalıştığını söyleyen Maviş, geçici öğretmenliğin ekmek kapısı olarak kullanılmasının durdurulmasını istediklerini belirtti.

Eğitim Bakanının, "Yakında belediye seçimleri var sağa sola söz verdim oy karşılığında geçici öğretmen atayacağım" görüşünü savunduğunu getiren Maviş, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, hangi öğretmenlerle ilgili şikayet yapıldığını ve hangi iddialarla karşı karşıya olduklarını öğreneceklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise öğretmenlerin fikirleri ve kalemleriyle var olduğunu ifade etti. Bugün ellerinde kalem olmalarına rağmen polis önüne gelmek zorunda kaldıklarını ifade eden Maviş, "Elimizde kalem olmasına rağmen polisi görevinden men etmek ve itmek suretiyle darp etmek suçundan itham ediliyoruz" dedi.

Maviş, hakkında dava okunacak 22 öğretmenin kimler olduğunu henüz bilmediklerini, bunu öğrenmek için müdürlüğe geldiklerini ifade etti. Açıklamaların ardından sendika temsilcileri müdürlüğe giriş yaptı.

Giriş kapısında polis, hakkında dava okunan 22 öğretmenin isimlerini okuyarak müdürlük içerisine aldı.

Öğretmenler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde ifade vermelerinin ardından basına açıklamada bulundu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, 22 öğretmenin iki polis memurunu darp ettiği iddiasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Emri verenin kim olduğuyla ilgili detaylı açıklama alamadıklarını ifade eden Elmalı, sürecin devam ettiğini, iyi niyet çerçevesinde çözüm yönteminin bu olmadığını ve yetkililerle görüşeceklerini ilettiklerini belirtti.

Elmalı, yetkili kurullarda bu durumu değerlendirip, faaliyete geçeceklerini söyledi.

Elmalı, sözü edilen listede binaya bile girmeyen öğretmenlerin bulunduğunu ifade ederek, Polis Genel Müdürü ile bir toplantı talep edeceklerini kaydetti.

Fotoğraf: Burçin Aybars

KTOEÖS ve KTÖS yarın Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapacak