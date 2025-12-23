Öğretmen sendikaları, Roma’da temsil edildi

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), "Gün Boyu Öğretim: Avrupa'da Öğretmenlerin Çalışma Süresi ve Ücretlerinin Gerçekliğini Ortaya Çıkarma” temalı ilk konferansı için Roma'da eğitim sendikalarını, araştırmacıları ve politika uzmanlarını bir araya getirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları konferansa katıldı, ayrıca Kıbrıs’tan POED ve OELMEK de konferansta temsil edildi.

Konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa genelinde öğretmenler, sözleşmelerinde belirtilen saatlerin çok ötesinde çalışıyorlar. Ders hazırlığı, idari görevler, dijital işler ve artan sorumluluklar genellikle akşam ve hafta sonlarına kadar uzanıyor. Bu gizli iş yükü, stresi, tükenmişliği ve öğretmen açığını körüklüyor; bu da eğitimin kalitesini ve mesleğin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Bu acil sorunu ele almak için ETUCE, AB projesi "Gün Boyu Öğretim: Avrupa'da Öğretmenlerin Çalışma Süresi ve Ücretlerinin Gerçekliğini Ortaya Çıkarma"nın ilk konferansı için Roma'da eğitim sendikalarını, araştırmacıları ve politika uzmanlarını bir araya getirdi. Amaç: Öğretmenlerin çalışma sürelerini görünür, anlaşılır ve politik olarak tanınır hale getirmek.

Etkinlik, Avrupa genelindeki çalışma süresi modellerini haritalayan ve öğretim ile öğretim dışı görevler arasındaki gerilimi vurgulayan bir araştırmanın sunumuyla başladı. Katılımcılar daha sonra, deneyimlerini paylaşmak ve aşırı çalışma saatleriyle bağlantılı psikososyal riskleri (stres ve iş-yaşam dengesizliği gibi) belirlemek ve sendikaların nasıl yanıt verdiğini tartışmak için çalışma gruplarına katıldılar.

Uzmanlar, uzatılmış çalışma sürelerinin refah ve mesleki özerklik üzerindeki etkilerine dair kanıtlar sunarken, genel oturumlarda sendikaların iyi uygulamaları sergilendi; bunlar arasında çalışma saatleri konusunda toplu pazarlıktan hazırlık süresini güvence altına alan yasal çerçevelere kadar çeşitli örnekler yer aldı. Bu örnekler, çözümlerin mevcut olduğunu ancak güçlü bir sosyal diyalog ve koordineli eylem gerektirdiğini gösterdi.

Bu konferans, ortak bir hedef için bir başlangıç ​​noktasıydı: öğretmenlerin zamanının saygı görmesini ve düzenlenmesini ve çalışma koşullarının herkes için kaliteli eğitime olanak sağlamasını sağlamak. Sendikalarımız, bu gündemi ilerletmek ve öğretmenlerin seslerini Avrupa politikasının merkezinde tutmak için üye kuruluşlarıyla çalışmaya devam edecektir.”