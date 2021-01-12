Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mehmet Nesip öğün yaptığı yazılı açıklamasında yüksek öğretimde bahar döneminde yüz yüze eğitimi “şartlı” desteklediklerini söyledi, “Öğrencilerin sırtından rant kapısı sağlanmasına karşıyız” dedi.

Rektör, öğrencilerin adaya gelişlerinin çok iyi planlanması gerektiğine dikkat çekti, hava ulaşımında bilet fiyatlarına indirimin önemine değindi.

“Kira kontratlarının Türk Lirası üzerinden yapılması” gereğini de anımsatan Prof. Dr. Nesip, karantina süreçlerinin de 7 günle sınırlı tutulması çağırısı yaptı.



Açıklamadan satır başları şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Şubat 2021 tarihinden itibaren yükseköğretimde yüz yüze öğretime devam edilmesi kararının isabetli ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz. Öğretimin yüz yüze yapılması eğitim/öğretim kalitesi açısından önemlidir ve bu yönde alınmış olan karar sevindiricidir ancak bu kararın öğrencilerin Adaya gelişini kolaylaştıracak tedbirlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu konudaki görüşlerimiz şunlardır;

“Karantina masraflarını üniversiteler karşılayabilir”



Bahar dönemi için Ada’ya gelecek öğrencilerin karantina masraflarının üniversitelerce karşılanarak, devletimize yük olmama temennisinde bulunmak ve diğer üniversitelerin de bu konuda destek olmasını teklif ediyoruz. Biz üniversite olarak, öğrencilerin sırtından rant kapısı sağlanmasına ilke olarak karşı duruyoruz. Bu konuda üniversitelerin üzerlerine düşen görevleri yapmalarını diliyoruz.

İlk aşamada Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nden yapılan öğrencilere yurt ücretlerinde indirim yapılacağı açıklama olumlu bir gelişmedir ancak öğrencilerin Adaya gelişinin sağlanması açısından tek başına yeterli değildir.

“Verilen sözler yerine getirilmeli”

Güz Dönemi başında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca açıklanan ve öğrencilere Koopbank tarafından verilecek ve içine 500 TL konacağı belirtilen banka kartı konusundaki uygulama henüz hayata geçirelememiştir. Düşünce olarak çok güzel olan ve öğrencilere alışverişlerinde indirim sağlayacağı da ifade edilen söz konusu kartın öğrencilerin kullanımına bir önce sunulması çok yerinde bir gelişme olacaktır.

Gelişler çok iyi planlanmalı

Halihazırdaki havayolu sefer sayısı ile öğrencilerin KKTC’ye gelişlerinin sağlanmasının mümkün olmadığını herkes görebilir. Sefer sayıların artırılması ile birlikte bilet fiyatlarında öğrencilere indirim yapılması da önemlidir. Öğrencilerin bir aya yayılacak şekilde düzgün bir planlamayla Ada’ya getirilmesi uygun olacaktır.

Karantina’da etkili iletişim önemli

Bu konu ile birlikte; KKTC’ye dışarıdan gelecek öğrenci sayısı dikkate alındığında karantinadaki sadece sağlık uygulamalarının değil görevli-gelen yolcu iletişim ve nezaketinin de gözden geçirilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu yoğunlukta hizmet verecek sağlık ve idari personelin söz konusu sürece hazırlanması gerekmektedir.

Tüm Dünya’da karantina süreleri 7 gün olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde de karantina süresinin 7 gün olması uygun olacaktır. Gelen öğrenciler 0-72 saatlik PCR testi ve Ada’ya geldiğinde yapılacak PCR testi sonrası 7 günün yeterli olacağı düşünülmektedir.

Covid-19’un tedavisi için Dünya’nın birçok ülkesinde yasak olan hidroksiklorokin isimli ilaç hala ülkemizde kullanılmaktadır. ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Fransa tarafından yasaklanmış ilaç hala kullanılmaktadır. Dünya’daki konuyla ilgili Tıp literatürü takip edilmelidir.

“Herkes fedakârlık yapmalı”

Kira kontratları da ele alınması gereken bir husustur. Daha önce de bir çok kere dile getirilmiş olan kiraların TL bazında olması, TL kontrat yapan ev sahiplerine vergi indirimi, öğrencilerle yapılan kontratların 9-10 aylık olması gibi konular da yeniden gündeme alınmalıdır.

Elbette bu kararın, önümüzdeki süreçte pandemi koşulları ve aşılama çalışmalarının izleyeceği seyir doğrultusunda değişme ihtimaline karşı çevrim içi destek eğitimi yönteminin de her daim bir seçenek olarak bulundurulması gerekmektedir.

Bizim değerlendirmemiz tam olarak eskiye dönmenin aşılama çalışmaları ile birlikte yaz dönemini bulacağı yönündedir. Bu kapsamda Universitemizin 2020 Güz döneminde uygulamış olduğu yüz yüze ve on-line eğitimin aynı anda uygulanması yönteminin de bir alternatif olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, AKÜN, 2021 Şubat ayından itibaren yüz yüze öğretime devam edilmesi konusunda alınmış olan kararı desteklemektedir. Ancak, Kararın hayata geçirilmesindeki tüm aşamaların başarı ile gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz ve AKÜN olarak üzerimize bir görev düşerse memnuniyetle katkı koyacağımızı ifade etmek isteriz.