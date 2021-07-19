Öğrenciler ilk sırada

18 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında tespit edilen vakaların bulaşma kaynakları, ev içi yüzde 12.5, aile içi yüzde 6.5, iş yerinde yüzde 12, sosyal ortamlarda yüzde 17, kaynağı belli olmayan yüzde 51.6, yurtdışından gelen yüzde 3.4 olarak belirlendi. Mesleklere göre dağılımda en yüksek oran 141 vaka ile Yüksek Öğrenim öğrencilerinde görüldü.

Derya ULUBATLI

Mart 2020’den 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ada genelinde toplam COVID-19 vaka sayısı 8 bin 157 olarak belirlenirken, toplam ölüm sayısı 35 oldu.

YENİDÜZEN’in Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 18 Haziran ila 1 Temmuz tarihlerini kapsayan iki haftalık Surveyans Raporu’ndan elde ettiği bilgilere göre bu süre içerisinde, 118 bin 440 test yapıldı, 384’ü yerel toplam 463 yeni vaka tespit edildiği resmi kayıtlara geçti.

Bu sürede 463 vakanın 15’ini yurt dışından gelen hastalar oluşturdu, 64’ü ise karantinada pozitifleşti.

Bahsi geçen tarihlerde 57 yaşında bir erkek hasta da hayatını kaybetti.

COVID-19 teşhisi konulan kişi sayısında geçtiğimiz haftaya kıyasla ürküten artış yaşandı, vaka sayıları iki katı yükseldi.

13 Temmuz 2021 itibariyle toplam vaka sayısı 784 olarak açıklandı. 1 Temmuz’a kadar 384 olan yerel vaka sayısı, 275 kişi artarak 659’a çıktı.

Girne ve Lefkoşa son 3 haftadır en yüksek vaka sayısının görüldüğü bölgeler olmaya devam etti.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında değişiklik yaşanmadı.

MADDE MADDE ‘COVID-19’ RAPORU: Mart 2020’den, 1 Temmuz 2021’e kadar COVID-19 teşhisi konulan kadınların yaş ortalaması 31, erkeklerin 29.

18 Haziran ila 1 Temmuz tarihleri arasında 248 erkek hasta COVID-19’a yakalandı, hastaların 215’i kadın.

Vakaların ilçelere göre dağılımında Girne ve Lefkoşa ilk sıralarda… Girne yüzde 46.9 ile en yüksek vaka sayısına sahip. İkinci sıradaki Lefkoşa’nın oranı ise yüzde 32.8.

KKTC vatandaşları hem yerel, hem yurtdışı vakalarda ilk sırada bulunuyor.

Mesleklere göre dağılımda en yüksek oran 141 vaka ile Yüksek Öğrenim öğrencilerinde görüldü.

18 Haziran-1 Temmuz tarihli rapora göre bir kişi COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Yaş ve cinsiyet dağılımı:

Erkeklerde COVID-19 kaynaklı ölüm oranı daha yüksek

COVID-19’un ülkede yayılmaya başladığı Mart 2020 tarihinden, 1 Temmuz 2021’e kadar olan dönemde açıklanan genel verilere göre virüs kaynaklı ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olduğu belirlendi.

Vaka dağılımının cinsiyet ve yaşa göre oranlarına bakıldığında, yaş ortalamasının kadınlarda 31, erkeklerde 29 olmak üzere toplamda 30 olduğu belirlendi. Raporun işaret ettiği 18 Haziran ila 1 Temmuz tarihleri arasında COVID-19 olan erkek vaka sayısı 248 olarak açıklanırken, kadınlarda bu rakam 215 oldu.

Yine aynı tarihlerde COVID-19 virüsü tespit edilen yaş aralığı kadınlarda 0 ile 101, erkeklerde ise 1 ile 86 olarak açıklandı.

En yüksek bulaşma oranının ise 20-29 yaş arası gençlerde görüldüğü belirlendi. Bu yaş aralığındaki erkeklerde vaka sayısı 102 iken, kadınlarda 95.

Öte yandan hastalığın en uç noktada görüldüğü yaş aralığı kadınlarda ortalama 57, erkeklerde ise ortalama 55 oldu.

İlçelere göre dağılım:

Girne Merkez 109 vaka ile 1. sırada

18 Haziran-1 Temmuz arası dönemde 384 olarak belirlenen yerel vaka sayısının ilçelere göre dağılımı da yapıldı.

Buna göre Girne yüzde 46.9 ile en yüksek vaka sayısına sahip. İkinci sıradaki Lefkoşa’nın oranı ise yüzde 32.8. Öte yandan Mağusa yüzde 14.3, Güzelyurt ve Lefke yüzde 2.1, İskele ise en düşük vaka sayısıyla yüzde 1.8 oranında açıklandı.

İlçe içi dağılımlarda ise Girne merkez 109 vaka ile toplam yerel vaka sayısının neredeyse yarısını oluşturuyor. Lefkoşa’da ise Gönyeli, 25 pozitif hasta ile ilçenin en yüksek vaka sayısına sahip bölge olarak açıklandı.

Öte yandan diğer ilçelerde en yüksek vaka sayısının gözlemlendiği bölgeler şöyle:

Mağusa merkez 10, Lefke merkez 4, Güzelyurt’a bağlı Zümrütköy 4 ve İskele merkez 3.

Uyruk dağılımı:

Yerel ve yurtdışı vakalarda en yüksek oran KKTC vatandaşlarında

Raporun kapsadığı tarihler arasında temaslılar da dahil olmak üzere belirlenen toplam 448 yerel vakanın yüzde 53.1’i KKTC vatandaşı; yüzde 46.9’u ise yabancı uyruklu olarak açıklandı.

Yerel vakaların 238’i KKTC vatandaşı.

Yabancı uyruklu vakalarda Kongo Cumhuriyeti vatandaşları 92 vaka ile ilk sırada. Öte yandan bu rakam T.C uyruklu vatandaşlarda 73, Nijeryalı vatandaşlarda ise 19 olarak açıklandı.

18.06.2021 – 01.07.2021 arasındaki yurtdışından gelen vaka sayısı 15, uyruk dağılımı ise şöyle:

KKTC 7

TC 6

Ruanda 1

Rusya Federasyonu 1

Bulaşma kaynağı ve mesleki dağılımlar:

En çok vaka artışı üniversite öğrencilerinde görüldü

18 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında tespit edilen vakaların bulaşma kaynakları, ev içi yüzde 12.5, aile içi yüzde 6.5, iş yerinde yüzde 12, sosyal ortamlarda yüzde 17, kaynağı belli olmayan yüzde 51.6, yurtdışından gelen yüzde 3.4 olarak belirlendi.

Mesleklere göre dağılımda en yüksek oran 141 vaka ile Yüksek Öğrenim öğrencilerinde görüldü.

İlk sıralardaki diğer üç meslek kategorisi ise şöyle:

Otel/Gazino çalışanı: 22

En hanımı:20

İşsiz: 20

Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişinin tedavisi sürüyor

Bahsi geçen rapora göre iki haftalık süre içerisinde yoğun bakımda tedavi görenlerin toplam sayısı 3 iken, sürecin sonunda bu kişilerden biri hayatını kaybetti.

Diğer iki hastanın tedavisi ise devam ettiği belirtildi.