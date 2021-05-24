Öğrenci Yurtları Birliği’nden eylem kararı

“Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin” eylem çağrısı yapan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Eylül ayındaki yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmaması durumunda tüm sektörlerin batacağını ifade etti.

Birlik bölgesel toplantıların ardından 3 Haziran günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı. “Öğrencisiz bir ada istemiyoruz.” denilerek, tüm işletmeler eyleme katılmaya davet edildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

BÖLGESEL TOPLANTILAR VE EYLEM ÇAĞRISI

Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin Geliyoruz

Eylül ayı için yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmazsa tüm sektörler batacak.

Sessiz kalma ekmeğine sahip çık

BÖLGESEL, ÖĞRENCİ YURTLARI ve ESNAF İSTİŞARE TOPLANTILARI:

26 Mayıs Çarşamba

Saat:13.00

Toplantı Yeri : Popart Öğrenci Yurdu -Daü Güney Kampüs / Gazimağusa

27 Mayıs Perşembe

Saat:16.00

Toplantı Yeri : Big Brothers Cafe / Lefke

28 Mayıs Cuma

Saat: 10.00

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası / Lefkoşa

29 Mayıs Cumartesi

Saat:14.00

Toplantı Yeri: Yücel Dorm Residence / Girne

Tüm Yurt işletmelecilerimizin bölgesel toplantılarımıza katılması ciddi önem arzetmektedir.

3 Haziran Saat:10.00

Başbakanlık Önü / Lefkoşa

Tüm işletmelerimizi eylem günü bekliyoruz.

Öğrencisiz bir ada istemiyoruz.

Duyarlı olalım tüm esnaf ve işletmelerimize duyuralım.

‼Eyleme katılacak ve destek verecek topluluklar :

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Öncülüğünde,

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası Destekli,

Sivil Toplum Örgütleri

Öğrenci Birlikleri

Katılmak isteyen tüm birlik, oda ve esnaflarımız…

KTÖYB Yönetim Kurulu Adına

YK Başkanı

Hakan ONURLU