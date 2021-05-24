Öğrenci Yurtları Birliği’nden eylem kararı
“Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin” eylem çağrısı yapan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, 3 Haziran günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı.
“Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin” eylem çağrısı yapan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Eylül ayındaki yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmaması durumunda tüm sektörlerin batacağını ifade etti.
Birlik bölgesel toplantıların ardından 3 Haziran günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı. “Öğrencisiz bir ada istemiyoruz.” denilerek, tüm işletmeler eyleme katılmaya davet edildi.
Birlik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
BÖLGESEL TOPLANTILAR VE EYLEM ÇAĞRISI
Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin Geliyoruz
Eylül ayı için yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmazsa tüm sektörler batacak.
Sessiz kalma ekmeğine sahip çık
BÖLGESEL, ÖĞRENCİ YURTLARI ve ESNAF İSTİŞARE TOPLANTILARI:
26 Mayıs Çarşamba
Saat:13.00
Toplantı Yeri : Popart Öğrenci Yurdu -Daü Güney Kampüs / Gazimağusa
27 Mayıs Perşembe
Saat:16.00
Toplantı Yeri : Big Brothers Cafe / Lefke
28 Mayıs Cuma
Saat: 10.00
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası / Lefkoşa
29 Mayıs Cumartesi
Saat:14.00
Toplantı Yeri: Yücel Dorm Residence / Girne
Tüm Yurt işletmelecilerimizin bölgesel toplantılarımıza katılması ciddi önem arzetmektedir.
3 Haziran Saat:10.00
Başbakanlık Önü / Lefkoşa
Tüm işletmelerimizi eylem günü bekliyoruz.
Öğrencisiz bir ada istemiyoruz.
Duyarlı olalım tüm esnaf ve işletmelerimize duyuralım.
‼Eyleme katılacak ve destek verecek topluluklar :
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Öncülüğünde,
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası Destekli,
Sivil Toplum Örgütleri
Öğrenci Birlikleri
Katılmak isteyen tüm birlik, oda ve esnaflarımız…
KTÖYB Yönetim Kurulu Adına
YK Başkanı
Hakan ONURLU