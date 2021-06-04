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Öğlene kadar 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış 

Öğlene kadar 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış 

Corona virüs tedbirleri kapsamında, tedbir amaçlı kapatılan geçiş noktalarının tümünün bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılması ile ilk saatlerde 3 bin 649 karşılıklı geçiş işlemi gerçekleştirildi.  

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Corona virüs tedbirleri kapsamında, tedbir amaçlı kapatılan geçiş noktalarının tümünün bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılması ile ilk saatlerde 3 bin 649 karşılıklı geçiş işlemi gerçekleştirildi.  

Polis, Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında;  güneyden kuzeye 1299 Giriş işlemi,  kuzeyden güneye ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.

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