Öğlene kadar 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış 

Corona virüs tedbirleri kapsamında, tedbir amaçlı kapatılan geçiş noktalarının tümünün bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açılması ile ilk saatlerde 3 bin 649 karşılıklı geçiş işlemi gerçekleştirildi.

Polis, Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında; güneyden kuzeye 1299 Giriş işlemi, kuzeyden güneye ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.