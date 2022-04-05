Öge: “Belediyelerde yapılması planlanan yapısal değişiklik Cittaslow Kıbrıs ağına zarar verecek”

Cittaslow Kıbrıs Bilim Kurul Başkanı Azmi Öge, Belediyeler Yasası’nda öngörülen değişikliğin Cittaslow Kıbrıs ağına zarar vereceğini savundu.

Öge, “ata tohum bankası, kültüre el sanatları gelişimi, sağlıklı gıda ve yaşam adına öz kaynakların önemini vurgulayarak kendi topraklarına tırnaklarını geçirip yaşam mücadelesi ve istihdam için, ağ olarak önemli girişimlerde bulundukları bir dönemde yapısal değişiklik yapılması özde Cittaslow Kıbrıs Ağına genelde ise ülkeye zarar vereceği inancı ve endişesini taşımakta olduğunu” kaydetti.

Cittaslow Kıbrıs Bilim Kurul Başkanı Azmi Öge, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’a gönderdiği ve basınla paylaşılan yazıda, 2012 yılında şu an İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, KTMMOB Mimarlar Odası ve paydaş Çevre Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte Yeniboğaziçi Belediyesi ve sivil toplum örgütleriyle koordineli ve oldukça meşakkatli bir süreç sonrasında, 2013 yılında bir dünya markası haline gelen ve merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow ağına KKTC’ye bağlı bir belediye olarak kabul görüp ağın bir parçası olunduğu belirtildi.



“KKTC olarak Uluslararası tanınırlıkla ilgili sıkıntılar yaşarken, Birleşmiş Milletler topluluğu tarafından tanınmayan ülke bayrağımızla kabul gördüğümüz uluslararası bir topluluğa giriş bizleri gururlandırmıştı. Daha sonra sırasıyla Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri katılımı ile güçlendik ve kendi ulusal ağımızı oluşturduk.” ifadelerini kullanan Öge, özellikle içerisinde bulunulan pandemi süreci ve globalleşme baskısı altında yok olmaya yüz tutmuş kültüre dayalı özgün ve sağlıklı yaşamı prensip olarak kabul eden yaşam biçimini savunan Cittaslow felsefesi dünya genelinde artan bir trendle ilgi görürken ülkede 5 belediye ile temsil edilip kendi ulusal ağını kurmuşken belediye reformu kapsamında Cittaslow belediyelerinin sosyal ve coğrafi yapısının değiştirilmesinin oldukça endişe verici olduğunu kaydetti.



“Tabii ki ülkemiz ekonomik koşulları dünyada yaşanan global krizden etkilenmekte ve önlem alınması kaçınılmaz boyuttadır. Ancak yapılacak reformların fayda sağlaması ve bizleri ileriye taşıması gerekmektedir. Zorlu süreçte birçok gence hatta çocuk belediyelerimize açılım imkanı ve istihdam sağlayan Cittaslow hareketini etkileyecektir” diyen Öge, özellikle ata tohum bankası, kültüre el sanatları gelişimi, sağlıklı gıda ve yaşam adına öz kaynakların önemini vurgulayarak kendi topraklarına tırnaklarını geçirip yaşam mücadelesi ve istihdam için, ağ olarak önemli girişimlerde bulunulduğu bir dönemde yapısal değişiklik yapılmasının özde Cittaslow Kıbrıs Ağına genelde ise ülkede zarar vereceği inancı ve endişesini taşıdığını kaydetti.

Öge sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çok hızlı ve yeterince tartışılmadan alınmak üzere olan Cittaslow belediyelerini de etkileyecek karardan vazgeçilip kademeli geçiş süreci ile yapısal reform hareketinin yapılmasını kanaatindeyim. Aksi, Cittaslow Kıbrıs ağının ve toplumun zararına olacaktır.”