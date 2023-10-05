“Ödeme süresi dolmuş borcu olanların elektriği kesilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri ödenmemiş borcu bulunan aboneler ile taksitlendirilmiş hesaplarının ödenmemiş taksiti bulunan abonelerin elektriğinin 9 Ekim Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu kaydeden Kıb-Tek, borcu bulunan abonelere ödeme yapma çağrısında bulundu.

Kıb-Tek açıklaması şöyle:

“Kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolmuş (Eylül 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) ve yine ayni şekilde kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 9 Ekim 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Hatırlatmak adına yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu ayrıca belirtiriz. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica olunur”.