Ocak'ta ülkeye gelen yolcu sayısı arttı

Kıbrıs'ın kuzeyine ocak ayında gelen yabancı yolcu sayısı, 2021’in ocak ayına göre yüzde 926,6 artarak 54 bin 358’e yükseldi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının uygulandığı geçen yılın ocak ayında ülkeye sadece 5 bin 295 yabancı yolcu girerken bir yıl sonra, kısıtlamaların hafifletilmesiyle yolcu sayısında ciddi artış kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Ocak 2022 verilerini açıkladı.

2021 yılının ilk ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 5 bin 295 iken 2022 Ocak ayı için bu rakam yüzde 926.6 oranında artarak 54 bin 358’e çıktı.

Ocak 2022’de ülkemize 45 bin 65 TC uyruklu yolcu gelirken, diğer yabancı ülkelerden gelenlerin sayısı ise 9 bin 293 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar Ocak 2021 ile kıyaslandığında TC uyruklularda yüzde 1363.6, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 319.4 oranında artış anlamına geliyor.

Konaklamalar da arttı

Gelen yabancı yolcu sayısına paralel olarak turistik tesislerdeki konaklama sayılarında da artış yaşandı.

Buna göre; 2021 Ocak ayında bin 943 kişi turistik tesislerde konaklarken, 2022 Ocağında bu rakam yüzde bin 640 artarak 33 bin 994’e yükseldi.

Bu rakamlara Kıbrıslı Türk 2 bin 47 kişi de eklendiğinde Ocak 2022’de turistik tesislerde konaklayanların toplam sayısı 36 bin 41 oldu.

Turistik tesislerde geceleme sayılarında da geçen yılın Ocak ayına göre artış oldu. Buna göre geçen yıl Ocak ayında TC ve diğer yabancı uyrukluların geceleme sayısı toplam 6 bin 550 iken bu sayı yüzde bin 607 artarak 111 bin 846’ya yükseldi.

2022 Ocak ayında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı ise yüzde 18.2 olarak geçekleşti. Bu rakam Ocak 2021’de yüzde 4.1 idi.

Geçiş kapılarından 337 BİN 544 giriş, 341 BİN 3 çıkış

Geride bıraktığımız ocak ayında kara kapılarından ülkeye 337 bin 544 giriş, 431 bin 3 de çıkış oldu.

Polis Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan turizm istatistiklerine göre, ocak ayındaki girişlerden 96 bin 86’sı Kıbrıslı Türk, 173 bin 327’si Kıbrıslı Rum ve 68 bin 131’i de diğer ülke uyruklulardan oluştu.

Ocakta kara kapılarından çıkan Kıbrıslı Türklerin sayısı 97 bin 176, Kıbrıslı Rumların sayısı 173 bin 327 ve diğer ülke uyrukluların sayısı ise 70 bin 438 olarak belirtildi.