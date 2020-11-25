CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 partiyle 4 adımlı görüşme süreci gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bunlardan birincisinin ‘erken seçim’ olduğunu belirten Erhürman, bunun da genel kabul gördüğünü söyledi.

Haber Kıbrıs’ta katıldığı programda konuşan ve Anayasal seçim takvimini hatırlatan Erhürman, ‘ara seçim’e değindi, Anayasa’nın işaret ettiği tarihi ortaya koyduklarını belirtti.

Mali tabloya ilişkin bir çalışma yaptıklarını ve gittikleri partilerde bunu da ortaya koyduklarını kaydeden Erhürman, Ersin Tatar’ın imzaladığı anlatmaya göre, Türkiye’den gelmesi beklenen hibe 2.3 milyar TL’den, 782 milyon TL’nin geldiğini belirtti.

Önümüzdeki yıl için 2,1 milyar TL öngörüldüğüne işaret eden Erhürman, “Bu bize gösteriyor ki, ‘O hükümet gelince çok para gelir de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok” dedi. “Kim hükümete gelecekse, bilecek ki çok temkinli olmak zorundadır 2021 yılı mali yönetiminde” diyen Erhürman, bizi çok zor bir mali dönemin beklediğinin altını çizdi.

“Kritik bakanlıklara aday olmayacak teknokratları koyalım dedik”

Pandemi döneminde ‘istifa edin bir kriz hükümeti kuralım’ önerilerini anımsatan Erhürman, o dönemde bunun kabul edilmediğini, kriz üzerine de kriz eklendiğini vurguladı. “Başta ne diyorsak o, gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Kritik bakanlıklara aday olmayacak teknokratları koyalım dedik” diyen Erhürman, ilkelerle gittiklerini de kaydetti.

CTP’nin 8 ilkesi…

Partilere 8 madde ile gittiklerini aktaran Erhürman, ilkeleri de şöyle sıraladı:

“Sağlık alanında acilen eylem planı ortaya koyacak kriz masası, ekonomide kriz masası oluşturulması, seçim yasasında gerekli değişikliklerin yapılması, kamuya her türlü istihdamda münhal koşullarının yasada düzenlenmesi, Kamu Reformu için adım atılması, müdürlük mevkiinin üçlü kararnameden çıkarılması, vatandaşlık ve beyaz kimlik yasalarının geçirilmesi, hükümet kurulduktan itibaren 1 hafta içerisinde çıksın mali tabloyu şeffaf bir şekilde kamu oyuna açıklasın.”

“Başbakanlık hükümeti kurma görevini alanındır”

Hükümeti kurma görevini kim alırsa ‘başbakanlık’ görevini de onun yürüteceğini söyleyen Erhürman, tüm partilerin bu ilkelere olumlu yaklaştığını, bazılarının eklemeler önerdiğini de açıkladı. Seçim için makul olan ‘en geç ’makul tarihin Şubat olduğunu belirten Erhürman, Haziran 2021’de yerel yönetim seçimleri olduğunu da hatırlattı. Erhürman, UBP ve HP’nin temaslarınızın ardından yeniden görüşelim mesajı verdiğini, DP’nin her durumda elini taşın altına hazır olduğunu, TDP’nin çok geniş tabanlı bir hükümette yer almayacağını, YDP’nin ise daha erken bir seçim öngördüğünü aktardığını belirtti.

“UBP Başkanlığı’nda bir hükümete sıcak bakmam”

Şu anda demokratik teamül gereği hükümeti kurma görevinin kendilerinde olduğunu altını çizen Tufan Erhürman, yarın akşam Parti Meclisi’nin toplanacağını ve izlenimlerin paylaşılacağını, yol haritasını da Parti Meclisi’nin çizeceğini kaydetti. Erhürman soru üzerine ‘UBP Başkanlığı’nda bir hükümete sıcak bakmadığını’ da yineledi.

“UBP’nin ilk ziyaretinde bizimle hiç zaman harcamayın dedim”

UBP’nin kurultay sürecinde ‘Sadece Başkan değil Başbakan seçiyoruz’ diyerek kendi kurultayını ülke meselesi haline getirdiğini hatırlatan Erhürman, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı olduktan sonra imzaladığı istihdamlara da işaret etti.

“Hiç memleketin zamanını çalmamak adına UBP’nin ilk ziyaretinde bizimle hiç zaman harcamayın dedim” diye konuşan Erhürman, tüm bu yaşananların bir kenara bırakılarak UBP’nin hükümet kurma taleplerine olumlu yaklaşmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Makul ve zamanın ruhuna uygun bir hükümet modeline ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Erhürman, yaşanılanların yaşanmamış gibi değerlendirilmesinin de mümkün olmadığının altını çizdi.

“Kimse CTP’ye hepsini halını altına süpür de devam et diyemez” şeklinde konuşan Erhürman, ‘yara alan demokrasiye’ işaret etti, memleketin 15 gün askıda tutulduğunu hatırlattı.

“Görevin yeniden Ersan Saner’e verilmesi hukuken mümkün”

“Benim görüşmem sırasında UBP’nin Başkanlığı şart olamaz, görev benim” diyen Erhürman, hükümet görüşmelerini 15 gün sürdürme niyeti olmadığını da belirtti, Pazartesi’ne kadar tamamlanabileceğini kaydetti. Erhürman, soru üzerine hukuken görevin yeniden Ersan Saner’e verilmesinin de mümkün olduğunu belirtti.