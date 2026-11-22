Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, önceki gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan genç bir hastanın yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyduklarını belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu kaybın, hastane binalarının hasta ve çalışan güvenliği standartlarına uygun biçimde tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdiğini kaydeden Gürkut, ülkenin en büyük devlet hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasında yangın merdivenlerine açılan kapıların kilitli tutulduğunu, olası bir yangında güvenli tahliyeyi engelleyebilecek bu durumun kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Gürkut, TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tadilatı yapılmamış bazı yataklı servislerde pencere ve kapıların hasta güvenliği açısından risk oluşturduğunu, elektrik kablolarının açıkta olduğunu ve yağmurda çatısı su alan servisler bulunduğunu da aktardı.

Hastane binalarının deprem güvenliğine ilişkin kaygıları da dile getiren Gürkut, hasta ve çalışanların can güvenliğini ve sağlık hizmetinin devamlılığını tehdit eden bu eksikliklerin derhal giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Gürkut şöyle devam etti:

“Standartlara uygun yeni hastane binalarına duyulan ihtiyacı defalarca dile getirdik. Kamusal sağlık kaynaklarının özel hastanelere aktarılmasına dayanan bu sistem sürdürülebilir değildir. Kamu kaynakları halkın temel sağlık ihtiyaçlarına ayrılmalı, sağlık yatırımlarında kamusal hizmetler ile hasta ve çalışan güvenliği öncelik taşımalıdır. Yeni hizmete açılan sağlık merkezleri ve hastanelerdeki eksiklikler de gecikmeden giderilmelidir.

Yetkilileri, yaşanan olayı tüm yönleriyle ve şeffaf biçimde soruşturmaya, sonuçları ve alınacak önlemlerin uygulama takvimini hasta mahremiyetini gözeterek kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz.

Acil servislerde ve yataklı servislerde fiziksel güvenlik riskleri gecikmeden değerlendirilmeli ve giderilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi, yakın izlem gerektiren hastaların cerrahi ve diğer tıbbi tedavileri sürerken güvenli yatış koşullarını sağlamak için gerekli fiziksel düzenlemeleri yapmalı ve yakın izlemin sürdürülebilmesi için yeterli sayıda eğitimli personel görevlendirmelidir.”