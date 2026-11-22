Polisin ülke genelindeki trafik denetimlerinde 2 bin 224 sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 316 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 19 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 316 sürücüden 91’i süratli, 15’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i sigortasız, 3’ü emniyet kemersiz, 15’i muayenesiz, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 3’ünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 3’ünün tehlikeli sürüş yaptığı, 46’sının trafik ışıklarına uymadığı, 3’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 5’inin susturucusuz egzozlu araç kullandığı, 98’inin diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.