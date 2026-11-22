Polis, yasal olmayan yollardan adanın kuzeyinden güneyine geçmek üzere olan 7 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece Taşpınar’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler valizleriyle birlikte gizlenen 7 kişiyi tespit etti.

Söz konusu kişiler ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmaktan tutuklandı.

Öte yandan 17 Kasım’da Minareliköy’de, A.C.T.’nin (E-24) aracında yolcu olarak bulunan M.B. (E-54), D.E.N. (E-32) ve T.B. (E-23) ile yasal olmayan yollardan kuzeyden güneye geçmek üzere anlaştığı belirlenmiş, bu kişiler tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.F. (E-60) de ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurma suçundan tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Öte yandan dün gece Başpınar’da Beşiktepe Sokak’ta, alkollü olan, etrafa rahatsızlık veren ve polise nefes örneği vermeyi reddeden B.S. (E-42) tutuklandı.

Kaçak yaşayan 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.