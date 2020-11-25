İşte önerilen 7 ilke
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’nin diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ilkeler dizisini Haber Kıbrıs yayınında açıkladı.
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’nin diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ilkeler dizisini Haber Kıbrıs yayınında açıkladı.
Sağlıkta Kriz Masası
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan bağımsız olarak, aşıyla ilgili gelişmeler takip edilerek, pandemiye yönelik mücadele eylem planın hazırlanması.
Ekonomide Kriz Masası
Turizm, yükseköğrenim ve inşaat başta olmak üzere, esnaf ve sanayi de dahil ekonomik krizden çıkış planlarının belirlenmesi
Seçim Yasası’nın güncellenmesi
Kamuya tüm istihdamlar (geçici-mevsimlik dahil) münhal ve fırsat eşitliği koşullarının bir yasa ile düzenlenmesi.
Kamu Reformda adım atılarak, ‘müdürlük’ makamının üçlü kararnameden çıkartılarak, siyasi atama olmaması. Müdürler, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atansın.
Yurttaşlık Yasası’nı ölçülebilir kriterlere bağlayalım.
Hükümet kurulduktan itibaren 10 gün içerisinde ‘Mali Tablo’nun şeffaflıkla açıklanması.
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