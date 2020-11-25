İşte önerilen 7 ilke

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’nin diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ilkeler dizisini Haber Kıbrıs yayınında açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan bağımsız olarak, aşıyla ilgili gelişmeler takip edilerek, pandemiye yönelik mücadele eylem planın hazırlanması.

Turizm, yükseköğrenim ve inşaat başta olmak üzere, esnaf ve sanayi de dahil ekonomik krizden çıkış planlarının belirlenmesi