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İşte önerilen 7 ilke

İşte önerilen 7 ilke

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’nin diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ilkeler dizisini Haber Kıbrıs yayınında açıkladı.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’nin diğer siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ilkeler dizisini Haber Kıbrıs yayınında açıkladı.

 

  1. Sağlıkta Kriz Masası

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan bağımsız olarak, aşıyla ilgili gelişmeler takip edilerek, pandemiye yönelik mücadele eylem planın hazırlanması.

  1. Ekonomide Kriz Masası

Turizm, yükseköğrenim ve inşaat başta olmak üzere, esnaf ve sanayi de dahil ekonomik krizden çıkış planlarının belirlenmesi

  1. Seçim Yasası’nın güncellenmesi

  2. Kamuya tüm istihdamlar (geçici-mevsimlik dahil) münhal ve fırsat eşitliği koşullarının bir yasa ile düzenlenmesi.

  3. Kamu Reformda adım atılarak, ‘müdürlük’ makamının üçlü kararnameden çıkartılarak, siyasi atama olmaması. Müdürler, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atansın.

  4. Yurttaşlık Yasası’nı ölçülebilir kriterlere bağlayalım.

  5. Hükümet kurulduktan itibaren 10 gün içerisinde ‘Mali Tablo’nun şeffaflıkla açıklanması.

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“‘O hükümet gelince çok para gelir de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok”“‘O hükümet gelince çok para gelir de bu hükümet gelince az para gelir’ tartışmalarının zemini yok”CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 partiyle 4 adımlı görüşme süreci gerçekleştirdiklerini belirtti.