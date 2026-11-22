Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Süleyman Uluçay, Maraş Bölgesi’ni ziyaret etti. Uluçay’a milletvekilleri, belediye meclis üyeler, adaylar ve partililer eşlik etti. Kahvehaneleri gezerek bildiri dağıtan heyet, yurttaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Maraş halkı, CTP heyetine yoğun ilgi gösterdi.

Ziyarette görev süresince hayata geçirilen çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlatan Uluçay; altyapı, su yönetimi, ulaşım, eğitim, kültür ve spor alanlarında önemli adımlar attıklarını belirtti.

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“Altyapı ve asfalt hamlemiz sürüyor”

​Kent genelindeki yol ve altyapı çalışmalarının etaplar hâlinde devam ettiğini belirten Uluçay; Harika, Piyale Paşa, Pertev Paşa, Zafer, Canbulat, Anadolu, Çanakkale, Baykal ve Sakarya mahalleleri ile Sosyal Konutlar ve ana caddeleri kapsayan 3. Etap asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Uluçay, eksik kalan bölgelerin de asfaltlanması amacıyla 4. Etap asfalt ihalesinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını kaydetti.

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“40 bin 421 metre yeni boru hattı döşedik”

​Su altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uluçay, SCADA sistemiyle su şebekesindeki enerji tüketimini ve boru patlaklarını yarı yarıya azalttıklarını, kayıp-kaçakları da önemli ölçüde önlediklerini ifade etti.

Uluçay, 40 bin 421 metre yeni boru hattı döşediklerini; Larnaka Yolu, Harika girişi ve Tuzla-St. Barnabas kavşağındaki terfi istasyonlarıyla su sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ana Su Deposu’na 5 yeni nesil motor taktıklarını ve araç filosuna 16 yeni araç ile ekipman kazandırdıklarını kaydeden Uluçay, Devlet Su İşleri Dairesi iş birliğiyle Mağusa Limanı’na uzun yıllar sonra yeniden şebeke suyu ulaştırdıklarını söyledi. Yeni dönemde Gazimağusa’ya 10 bin metreküp kapasiteli yeni bir su deposu kazandıracaklarını açıklayan Uluçay, atıl durumdaki Deniz Suyu Arıtma Tesisi’ni yeniden hizmete açmak ve Güvercinlik’ten Mağusa’ya boru hattını uzatmak için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

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“Trafik ve ulaşımda güvenliği artırdık”

​Nisan 2025’te tamamlanan Ulaşım Master Planı doğrultusunda kent trafiğine yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirten Uluçay; Serbest Liman, Terminal çıkışı ve Sakarya-İsmet İnönü Bulvarı kesişimine sinyalizasyon sistemleri kurduklarını söyledi. Kaliland Bölgesi’nde üç şeritli yol düzenlemesi yaptıklarını kaydeden Uluçay; Ünimar, Organize Sanayi, Maraş Altıoklar, Tuzla köy içi ve DAÜ Kuzey çıkışı kavşaklarında güvenliği artırdıklarını, Topçu Bulvarı’nı ise yaya ve trafik güvenliği için bordürle ayırdıklarını ifade etti.

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“Maraş’a eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları kazandırıyoruz”

​Maraş’taki çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara değinen Uluçay, MAGEM Maraş’ta sanat atölyeleri kurarak ücretsiz tiyatro, dans, ritim, koro ve kukla çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve KTEZO iş birliğiyle hayata geçirdikleri çıraklık eğitim modeliyle 3 yılda 15-18 yaş grubundaki 100’den fazla öğrenciye 21 farklı dalda meslek kazandırdıklarını aktaran Uluçay, yeni dönemde atölye ve laboratuvar yatırımlarıyla bu merkezi güçlendireceklerini ve projeyi Güney Mesarya’daki gençlere de ulaştıracaklarını vurguladı. Yeni dönemde Maraş Spor Gelişim Merkezi ve Salon Projesi’ni de hayata geçireceklerini ifade eden Uluçay, “Hep birlikte üretecek, Gazimağusa’yı ve Maraş’ı hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi.