Alsancak’ta meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah Şehit Ercan Yedinci Caddesi’nde bisikletiyle kuzeye seyreden Bilal Ahmad (E-30), River Side Çemberi’ne dikkatsizce giriş yaptı.

Ahmad’ın bisikleti, çemberde batıya seyreden Mehmet Burkay (E-47) yönetimindeki TPJ 106 plakalı salon araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Bilal Ahmad, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.