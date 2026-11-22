Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, Kıbrıs’ta barış mücadelesinden öncülerinden Özker Özgür ölümünün 21’inci yıldönümünde anıldı. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin Özker hocası, ve eşi Zehra Özgür bir kez daha düşünceleriyle geleceğe ışık tuttu.

“İşçi sınıfının birliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, toplumlarımızın kardeşliğine, siyasal eşitlik temelinde federal çözüme, her Kıbrıslının insan haklarına inandık, inanmaya devam ediyoruz” sözleriyle akıllara kazanan Özker Özgür için 22 Kasım Pazar günü Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Saat 09:30’da başlayacak anma töreninde Özker Özgür’le birlikte, 15’inci ölüm yılında eşi Zehra Özgür de anılacak.

Düzenlenen anma törenine; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, UBP ve CTP’li milletvekilleri, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ile Özgür ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde daha sonra sırasıyla Özker Özgür’ün kızı Elmaziye Özgür Kufi, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman rahatsızlığı nedeniyle konuşma yapmadı.

Anma töreni, konuşmaların sonrasında Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.

Öztürkler: “Özker ve Zehra Hoca'yı saygı ve sevgiyle anıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, törende kısa bir konuşma yaparak, Özker Özgür ve Zehra Özgür'ü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Özker ve Zehra Hoca'yı saygı ve sevgiyle anıyoruz.” dedi.

Öztürkler, Özker Özgür’ün CTP’nin en zor dönemlerinde liderliğini yaptığını anımsatarak, Kıbrıs Türk halkına saygı, sevgi, anlayış, birliktelik temelleri noktasında çok önemli hizmetleri olduğunu kaydetti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda, “Ruhları şad olsun.” ifadesini kullandı.

Talat: “En zor dönemde görev yaptı”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, konuşmasının başında, Özker ve Zehra Hocaların kendilerini tanıyanlar açısından unutulması mümkün olmayan aydın öğretmenler olduklarını vurgulayarak, başladı.

Talat, Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün herkesin dostluğu, kardeşlik, barış içinde yaşamasını, Kıbrıs’ta toplumların birbiriyle çatışmamasını isteyen aydın insanlar olduklarını kaydetti.

Özker Özgür’ün en sıkıntılı ve baskıcı dönemlerde CTP’nin lideri olduğunu aktaran Talat, geçmişte yaşanan sıkıntılı günlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Talat, Özker Hoca’nın bıraktığı miras konusunda da konuşarak, bunlardan en önemlilerinin karşılıklı saygı, birbirini tolere etme ve her iki toplumun barış içerisinde yaşaması olduğunu ifade etti.

İncirli: “Özker Hoca’nın başkanlık ettiği bir partiye başkanlık etmekten gurur duyarım”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise anma töreninde yaptığı konuşmada, kendisi için Özker Hoca’nın Özker Amca ve Zehra Hoca’nın ise Zehre Teyze olduğunu belirterek, Özker ailesinin üç çocuğu olduğunu ve o evde kendisini her zaman evin dördüncü çocuğu gibi hissettiğini aktardı.

Onların evinde disiplinli olmayı, kuralları, çok çalışmayı ve sorumluluk almayı öğrendiğini belirten İncirli, “Onlar mücadeleleri ve emekleriyle de etraflarındaki herkese bunun önemli olduğunu gösteren kişilerdir” dedi.

İncirli, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü zamanlarının liderleri ve aydın kişileri olduklarını ve toplumun varoluş mücadelesinde çok büyük emekleri bulunduğunun altını çizdi.

Özker ve Zehra Hoca’nın zor şartlar içerisinde aydın kişiler olarak toplumun önünü açtıklarını yineleyen İncirli, onların bu hizmetlerini, emeklerini ve mücadelelerini gelecek nesillere taşımanın önemini de işaret etti.

“Özker Hoca’nın başkanlık ettiği bir partiye başkanlık etmekten gurur duyarım.” diyen İncirli, onların vermiş olduğu mücadele ve emeklerin sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini ifade etti.

İncirli konuşmasının sonunda, Özker Özgür ile babasının saygıya dayalı çok yakın bir ilişkileri olduğunu, özellikle zor zamanlarda birbirlerine kol kanat gerdiklerini de belirterek, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün nur içinde yatması dileğinde bulundu.

İzcan: “Birleşik bir Kıbrıs için çok mücadele etti”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da anma töreninde yaptığı konuşmada, Özker Özgür’ün 21., Zehra Özgür’ün ise 18. ölüm yıl dönümlerinde saygıyla andıklarını ifade etti.

Özker Özgür’ü anarken, onun verdiği siyasi mücadeleyi hatırladıklarını aktaran İzcan, “Birleşik bir Kıbrıs, iki toplumun siyasi eşitliğini, toplumların kardeşliğini, ortak bir vatanı ve federal bir çözümü” tekrardan anımsadıklarını ifade etti.

İzcan, konuşmasında, iki toplumlu görüşmeler bağlamında yaşananlar konusunda eleştiriler getirerek, Özker Özgür’ün bugün ne isterdi diye sorulması gerektiğini söyledi.

Elmaziye Özgür Kufi: “Topluma büyük hizmetleri dokundu”

Özker Özgür’ün kızı Elmaziye Özgür Kufi, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün topluma hizmetle geçen yaşamlarını anarak, “Bu güzel pazar sabahını bizimle olmaya ayırdığınız için ailem adına teşekkür ederim. Bazılarınız buraya 21 yıldır geliyor. Bunun bizim için değeri çok büyük.” dedi.

Anne ve babasının yaşamları boyunca toplumsal sorumluluktan geri adım atmadığını vurgulayan Kufi, kendisinin ve kardeşlerinin sağlıklarına mal olsa da bu sorumluluğu sonuna kadar onurla taşıyan bir anne ve babanın çocukları olarak büyüdüklerini kaydetti.

Kufi, babası Özker Özgür’ün siyasi yaşamına da değinerek, Özgür’ün Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC dönemlerinde toplam 10 seçimde aday olduğunu anımsattı. İlk seçim anılarının 1976 yılına uzandığını anlatan Kufi, “Evde akıllı uslu, kadın kollarında çalışan annesine yardım eden, sandık görevlilerine sandviç yapan bir çocuktum. Okulda ise bir vatan haininin kızıydım” ifadesini kullandı.

Kufi, siyasetin ataerkil yapısını küçük yaşlardan itibaren deneyimlediğini belirterek, CTP’nin genel başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Kufi, konuşmasını “Nurlarda uyusunlar” diyerek tamamladı.

Özker Özgür kimdir?

1940 yılında Baf’ın Vretça köyünde doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığı yürüttü. 1993 Erken Genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1998 yılında arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu. Özker Özgür, hayatını, Kıbrıs’ta toplumların kardeşliğine, barışa ve federal çözüme adadı.

Miroğlu için de tören

Özker hocayla aynı gün yaşamını kaybeden, siyasetteki farklı görüşleri, toplumsal hoşgörü içerisinde buluşturan, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu da ölümünün 21’inci yıl dönümünde törenle anıldı. Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü 10:00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Miroğlu kimdir?

1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 Genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu, 2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.