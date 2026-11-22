Sekiz sivil toplum örgütünden oluşan Ortak Vizyon platformunda Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezini (ESPA) temsil eden Engin Yeşilada, Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Ortak Vizyon’u farklı kesimlerden örgütlerin ortak talepler etrafında bir araya geldiği bir yapı olarak tanıtan Yeşilada, platformun çalışma başlıklarını aktardı. Programda ağırlıklı olarak, Ortak Vizyon’un kamuoyu gündemine taşıdığı ilk başlık olan kamuda liyakat konuşuldu.

Kamu yönetiminde kalıcı bir sistem oluşturulmasının önemine dikkat çeken Yeşilada, hükümet kurulamayan dönemlerde de kurumların görevlerini sürdürebilmesi gerektiğini belirtti.

Hollanda ve Belçika’yı örnek gösteren Yeşilada, bu ülkelerde hükümet kurma süreçleri uzasa bile günlük hayatın aksamadığını ve kurumların işlemeye devam ettiğini anlatarak şöyle konuştu:

“Çünkü orada sistem kurulmuştur; kararlar siyasi müdahalelerden bağımsızdır. Herkes hayatına devam eder, bu yalnızca bir haber olarak kalır. Bizde ise yukarıda hükümet kurulamadığında ülke kilitlenir.”

Siyasi atamaların sınırlandırılması gündemde

Programda, Ortak Vizyon’un kamuda liyakati güçlendirmek için tartışmaya açtığı öneriler de ele alındı. Bu öneriler arasında üçlü kararnameyle yapılan siyasi atamaların kapsamının daraltılması ve diğer yönetici kadrolarına atamaların liyakat esasına göre Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılması yer aldı.

Sözleşmeli istihdamın istisnai hâle getirilmesi, geçici işçilik dâhil kamuya alımların açık münhal ilanı ve objektif kriterlerle yapılması ile kamuya bağlı kurumların yönetim kurullarında da liyakatin esas alınması, programda paylaşılan diğer öneriler arasında yer aldı.

Bu düzenlemelerin amacı ise kamu yönetiminde profesyonelliği artırmak, partizanlığı azaltmak, kurumsal hafızayı korumak ve kamu kaynaklarının israfını önlemek olarak açıklandı.

Diğer başlıklar da sırada

Programda, Ortak Vizyon’un diğer çalışma başlıkları da tanıtıldı: bağımsız kurumların güçlendirilmesi ve siyasi etkiden arındırılması, yargıda bağımsızlığın ve liyakatin artırılması, profesyonel mesleklere giriş kriterlerinin yeniden belirlenmesi, iş hayatında iyileştirmeler ve özel sektörde daha adil çalışma şartlarının oluşturulması ile vatandaşlık politikası ve demografik yönetim. Platformun bu başlıklardaki önerilerini de önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Yeşilada’ya göre tüm başlıkların ortak noktası, kişilere ve siyasi müdahalelere değil, kurallara dayanan ve sürekliliği olan bir sistem kurmak.

Ortak Vizyon hakkında

Ortak Vizyon; Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonundan (Hür-İş) oluşan bir sivil toplum platformudur.