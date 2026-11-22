Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gazeteci-yazar Nezire Gürkan’ın sorularını yanıtladı.

Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşen söyleşide Erhürman, alışılmış siyasi gündemin dışına çıkarak son bir yılını, insana bakışını ve özel yaşamındaki rutinlerini anlattı.

Görevdeki ilk yılında yeniden doğru yola girmek için taşları doğru döşediklerini belirten Erhürman, kamuoyunda sıkça konuşulan kucaklaşma tavrına yönelik eleştirilere "İnsanları defolarıyla severim" yanıtını verdi.

Günde 11 saat çalışıp 5 saat uyuduğunu ve her gün mutlaka okumaya vakit ayırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı, sosyal medya paylaşımlarını ise telefon yerine masaüstü bilgisayardan bizzat kendisinin yazdığını açıkladı.

“İlk bir yılda taşları doğru döşedik”

2017 yılından bu yana geçen 8 yıllık süreci diplomasi ve iç meseleler açısından "kayıp" olarak nitelendiren Erhürman, görevdeki ilk bir yılını yeniden doğru yola girme anlamında iyi değerlendirdiklerini belirtti.

"Taşları doğru döşedik. Bir yıllık hedefi tutturduk, umarım 5 yıllık hedef de tutar" diyen Erhürman, hiçbir zaman tek başına kendisine bağlı olmayan konularda slogan atmadığını, asıl amacının Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşması ile içte demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesi olduğunu vurguladı.

Kucaklaşma eleştirilerine yanıt: “Defoyu göre göre severim”

Kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça konuşulan, zaman zaman tiye alınan kucaklaşma tavrına da değinen Erhürman, bu özelliğinin ailesinden geldiğini ve bundan rahatsızlık duymadığını söyledi. Her insanın eksikleri ve "defoları" olduğunu ifade eden Erhürman, şunları kaydetti:

"Defosuz insan ararsan insan sevme şansın kalmaz. Benim de var, senin de. O defoyu bile bile, göre göre severim, kucaklarım. İnsanı eksikleriyle, aydınlık ve karanlık yanlarıyla daha iyi tanımak için Dostoyevski okusunlar."

Günde 11 saat mesai, 5 saat uyku

Günlük rutinine dair detaylar da paylaşan Erhürman, yurt dışı programları dışında sabahları mutlaka oğlu Toprak’ı okula bıraktığını, akşamları da o uyumadan evde olup birlikte kitap okuyup bulmaca çözmeye özen gösterdiğini belirtti.

Günde ortalama 11 saat çalıştığını ve 5 saatten fazla uyumadığını söyleyen Erhürman, gece 23.00'ten sonrasını dünya basınına ve kitaplarına ayırdığını anlattı.

"Okuyunca beyin tertiplenir. Edebi okumalar yaratıcı düşünmeye katkı sağlar" diyen Cumhurbaşkanı, bu aralar Ahmet Ümit’in Roma’nın Beş Günü kitabını okuduğunu, eşi Nilden Hanım ile de son olarak Bir Başkadır dizisini izlediklerini aktardı.

Sosyal medyayı masaüstünden yönetiyor

Teknolojiyi zafiyet alanı olarak tanımlayan Erhürman, Facebook ve Instagram paylaşımlarını bizzat kendisinin yazdığını ancak bunu cep telefonundan değil, masaüstü bilgisayardan yaptığını ve yoğunluk nedeniyle yüzlerce yorumu tek tek takip edemediğini sözlerine ekledi.