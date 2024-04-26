Noyanlar Şirketler Grubu’ndan İskele Hayvan Barınağı'na bağış

Noyanlar Şirketler Grubu’nun her yıl farklı alanlarda yapmış olduğu sosyal sorumluluk proje ve destek programı çerçevesinde İskele Belediyesi Hayvan Barınağına toplam 200 paket (300 kilo) köpek maması bağışlandı.

Noyanlar adına barınağa mamaların tesliminde bulunan Gökhan Noyan hayvan sevgisinin aileden gelen bir duygu olduğunu, evde yıllardır köpekleri ve kedileri olduğunu, halkımızın hayvanlara karşı her açıdan duyarlı olmalarının hem farkındalık yaratacağını hem de yaşama haklarına saygı bilincini artıracağını belirterek şirketin bu tür katkılara devam edeceğini belirtti.

Noyan ayrıca barınağın ihtiyaçlarının karşılanmasında yurttaşların ve bölgede bulunan diğer şirketlerin de duyarlı olmasının barınağın daha iyi bir duruma gelmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Barınakta bulunan İskele Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma yetkilileri Başkan Şerife Aracılar, Asbaşkan Berna Özen ve sekreter Pembe Avcı Hoşoğlu yapılan destek için teşekkürlerini ifade ederken barınağın birçok ihtiyacı olduğunu, gönüllü olarak bir yere kadar kendilerinin destek verebildiğini, Noyanlar Şirketler Grubu gibi sosyal konulara duyarlılığı olan şirketlerin ve bireysel olarak bazı yurttaşların da katkılar yaptıkları ancak önemli olan bunun devamlılığının sağlanabilmesi olduğunu ifade etti.