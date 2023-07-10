Noyanlar Şirketler Grubu’na 2 ödül birden

Bu yıl gerçekleşen EN MODA Uluslararası Ödül Töreni’nde müzik ve moda endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerin yanında ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden meslek gruplarına başarı ödülleri de takdim edildi.

Ülkemizin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketi NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Genel Direktörü Ahmet Noyan'a bu yıl Kuzey Kıbrıs'ın en prestijli projesi olan Ocean Life Residence projesi için özel bir ödül verilirken; yine Noyanlar Şirketler Grubu Satış Direktörü Zarif Noyan'a da İlerici Üst Düzey Yönetici Kariyeri ve Başarı Ödülleri verildi.

Sahneye ödül almak için davet edilen Zarif Noyan, yaptığı kısa konuşmada başarıya giden yolun tek başına olmadığını, bu başarıda ekip çalışmasının ve ruhunun hakim olduğunu ifade ederek direktörlüğünü yaptığı satış ve pazarlama ekibini de ödülü birlikte almak için sahneye davet ederek ödülünü ekibi ile birlikte aldı.