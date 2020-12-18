Northage hayatını kaybetti
Alsancak’ta sakin 62 yaşındaki Stuart Michael Northage dün kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
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Alsancak’ta sakin Stuart Michael Northage (E-62) dün kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 09.30 sıralarında Alsancak’ta sakin Stuart Michael Northage’in (E-62) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Northage’e yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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