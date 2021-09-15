NKL marşı yeniden hayat buluyor

Mağusa’nın köklü okullarından Namık Kemal Lisesi’nin marşı, çok sesli düzenlemeyle yeniden hayat buluyor.

NKL Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, müzik öğretmeni Rana Uluçay tarafından hazırlanan NKL Marşı projesi, tüm NKL’lilerde büyük heyecan yarattı.

Projenin fikir sahibi Rana Uluçay, 4 sesli koro ve orkestra düzenlemesi ile yapılan NKL Marşı’nın, çok seslendirilerek evrensel, çağdaş bir boyut kazandığını belirtti.

Uluçay, “Mağusa’nın ilk irfan ocağı olan tarihi NKL ruhunu yeniden canlandırıp bu güzel marşı çoksesli olarak evrensel boyutta gelecek nesillere miras bırakmak ve emanet etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Rana Uluçay, öğretmenlik yıllarında bunun hep hayalini kurduğunu, NKL’nin kendisi için çok özel olduğunu kaydederek, “Bu okulda doğdum, büyüdüm, okudum ve okutuyorum. Burası benim yuvamdır. 55 yıldır NKL ile bütünleştim” diye konuştu.

NKL MARŞI

Okul Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, NKL marşının sözleri 1968 yılında, o dönem okulun öğrencisi olan Ahmet Derya tarafından yazılırken bestesi müzik öğretmeni Ali Şenol tarafından yapıldı.

Marşın yeni düzenlemesini Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi, obua sanatçısı, besteci Oskay Hoca yaptı.

Stüdyo kayıtlarına başlanan projede, master ve mix, On air Records stüdyolarında NKL mezunu İnanç Eyüpoğlu tarafından yapılıyor.

NKL marşının yeni düzenlemesinin koro ve orkestra kayıtlarına NKL mezunu müzik öğretmenleri ve müzisyenler katkıda bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da katkı koyduğu proje için, önümüzdeki günlerde tüm NKL’lilerin katılımıyla klip çekileceği belirtildi.