Öğrenci taşımacılığı yarından itibaren devam edecek

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı ücretlerinin dört aydır ödenmediği gerekçesiyle bugün öğrenci taşımacılığını durdurarak, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Dernek yetkilileri, Bakanlıkta yapılan toplantının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova ile uzlaşıya vardı, yarından itibaren öğrenci taşımacılığına devam etme kararı aldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, sonrasında Bakanlık önünde açıklama yaptı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu:

“Ada genelinde öğrenci taşımacılığına yeniden başlanacak”

İlk olarak söz alan Kar-İş Başkanı Topaloğlu, evrakı tamamlanan ve Maliye Bakanlığı’na ulaşan dosyaların ödemelerinin cuma günü mesai bitimine kadar yapılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi; üyeler adına Maliye Bakanı’na teşekkürlerini iletti.

Topaloğlu, yarından itibaren ada genelinde öğrenci taşımacılığının yeniden başlayacağını açıkladı.

Öğrenci taşımacılığıyla ilgili benzer sorunların yeni eğitim yılında tekrar yaşanmaması için Temmuz ayında çalışma yapılması konusunda da anlaştıklarını duyuran Topaloğlu, yeni eğitim yılı öncesinde taban fiyat, izinler ve evrak süreçleriyle ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova:

“Maliye’ye ulaşmamış yaklaşık 200 dosya var”

Maliye Bakanı Berova da yaptığı açıklamada, ödemelerde yaşanan sıkıntının, dosyaların Maliye Bakanlığa ulaşmasında yaşanan gecikmelerden kaynaklı olduğunu kaydetti. Berova, sürecin hızlandırılması amacıyla Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden personeli yarın Eğitim Bakanlığı’nda görevlendireceğini belirtti. Berova, bunun yanında Eğitim Bakanı ile görüşerek, yarın imza atması gereken yetkililerin içeride olmasını talep edeceğini söyledi.

Maliye’ye henüz ulaşmamış yaklaşık 200 dosya bulunduğunu ifade eden Berova, bu dosyaların tamamlanması halinde cuma günü mesai bitimine kadar tüm ödemelerin yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Berova, “Esas olan dört aydır hak edişlerini alamayan çalışanların hak edişlerini yasal çerçeve içerisinde ödeyebilmenin önünü açmaktır.” dedi.

Kamu maliyesinin bazı ödemeleri öteleyebileceğini, bunun önceden taraflara bildirildiğini belirten Berova, ancak taşımacılığın bu kapsamda olmadığını, ödemelerin yapılması için planlamaların yapıldığını ifade etti.